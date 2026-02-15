Honduras cierra 2025 con deuda externa pública por más de 10.700 millones de dólares: retos y efectos para la economía nacional

Retos y efectos para la economía nacional

Tegucigalpa. Al finalizar el año fiscal 2025, la deuda externa pública de Honduras alcanzó un saldo de 10 736,4 millones de dólares, lo que representa un ligero incremento de 0,4 % con respecto al cierre de 2024, informó este sábado el Banco Central de Honduras (BCH).

Aunque el crecimiento del endeudamiento fue moderado, la cifra mantiene el nivel de obligaciones financieras de Honduras como uno de los temas más relevantes en la agenda económica y fiscal del país, debido a sus implicaciones en el presupuesto estatal y en la sostenibilidad de las finanzas públicas.

Detalles de la deuda y factores determinantes

El informe del Banco Central de Honduras señaló que el saldo de la deuda al cierre de 2025 fue afectado principalmente por una variación cambiaria desfavorable, la cual sumó 104,4 millones de dólares al total adeudado. Este efecto negativo fue parcialmente contrarrestado por una amortización neta de 65,7 millones de dólares, explican los datos oficiales.

Durante el ejercicio fiscal, el país efectuó pagos de capital por 853,6 millones de dólares, superando los 787,9 millones de dólares recibidos en desembolsos de nuevos préstamos o financiamientos. Este balance refleja que, aunque Honduras sigue accediendo a financiamiento externo, el ritmo de amortización logró compensar parcialmente ese endeudamiento.

Distribución de la deuda por moneda

La deuda externa sigue siendo predominantemente denominada en dólares estadounidenses, representando el 80,7 % del total. Los Derechos Especiales de Giro (DEG) conformaron el 15,1 %, mientras que otras divisas como el euro y el yen japonés sumaron porcentajes menores. El restante pequeño porcentaje está distribuido en monedas como el won surcoreano y el franco suizo.

Este tipo de composición refleja, por un lado, la preferencia por el financiamiento en monedas fuertes frente al mercado internacional, pero también expone al país a riesgos cambiarios cuando el lempira se deprecia frente al dólar u otras monedas, como ocurrió en 2025.

¿Quiénes son los deudores y acreedores?

Del total de la deuda, el Gobierno General concentra la mayor parte con 9 303,8 millones de dólares (86,7 %). El Banco Central de Honduras (BCH) figura como deudor con 1 320,9 millones de dólares (12,3 %), mientras que otras entidades del sector público representan un 1 % restante.

En cuanto a los acreedores, la mayoría de la deuda pública externa fue contratada con organismos multilaterales (69,4 %), seguidos por acreedores bilaterales (20,2 %) y otros acreedores privados o institucionales con un 10,4 % del total.

Destino de los desembolsos y prioridades de gasto

Según el informe, los desembolsos recibidos por el Gobierno General durante 2025 sumaron 576,4 millones de dólares. De esos recursos:

48,6 % se destinó a apoyo presupuestario, fundamental para atender gastos corrientes y obligaciones del Estado.

10,9 % fue asignado al sector salud.

6,8 % se dedicó al sector energético.

6,1 % se orientó al sector agropecuario.

El restante financió proyectos de infraestructura vial, logística, protección social y desarrollo.

Este tipo de distribución revela que, además del componente financiero y de servicio de deuda, parte de los recursos externos están vinculados a necesidades estructurales del país como educación, salud, infraestructura y estímulo a la producción.

Servicio de la deuda: cuánto se paga

El servicio total de la deuda pública externa alcanzó los 1 021 millones de dólares, de los cuales 621,7 millones fueron destinados al pago de capital y 399,3 millones correspondieron a intereses y comisiones. Estos pagos constituyen una carga significativa sobre las arcas públicas y representan un desafío fiscal en un contexto de crecimiento económico moderado.

Panorama y desafíos

Aunque el incremento de la deuda externa pública fue marginal en 2025, la trayectoria de este indicador mantiene preocupaciones entre analistas y sectores productivos, especialmente por el esfuerzo fiscal que implica cumplir con los pagos de capital e intereses. Asimismo, el cambio en la composición de los acreedores y la exposición a variaciones cambiarias plantean riesgos adicionales en escenarios de volatilidad global.

Especialistas señalan que un manejo prudente del endeudamiento —junto con estrategias de crecimiento económico sostenible y una política fiscal responsable— será clave para que Honduras pueda equilibrar sus necesidades de financiamiento con la estabilidad macroeconómica en los próximos años.