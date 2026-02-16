Colombiano que Cobró L19 Millones en la ENEE por Asesoría a un Plan que No Logró Reducir Pérdidas

Tegucigalpa, Honduras. Una polémica administrativa y técnica sacude nuevamente a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) tras hacerse pública la contratación de un consultor extranjero que, en tres años, percibió pagos por más de 19 millones de lempiras sin que el plan al que asesoró lograra resultados claros para reducir las pérdidas de energía.

La figura central de esta controversia es Germán García Valenzuela, de nacionalidad colombiana y exgerente del consorcio Empresa Energía Honduras (EEH), quien fue contratado bajo la figura de “asesor técnico internacional” por la Unidad Técnica de Control de Distribución (UTCD) de la ENEE, dependencia creada para enfrentar el problema de las pérdidas energéticas.

Un Contrato en la Oscuridad

La contratación de García Valenzuela fue anunciada en agosto de 2023 por el entonces gerente interino de la ENEE, Erick Tejada, con gran expectativa dentro de algunos sectores técnicos, quienes creían que su experiencia al frente de EEH sería útil para revertir las históricas pérdidas que arrastra la estatal.

Sin embargo, pronto surgieron dudas y críticas debido a que:

El contrato nunca fue divulgado públicamente ni transparentado en sus términos ante la opinión pública.

La figura del “asesor técnico internacional” no está contemplada de manera expresa en la legislación hondureña para este tipo de funciones dentro de una institución pública.

Expertos consultados indicaron que, en la práctica, el asesor careció de autoridad formal para ejecutar decisiones vinculantes en la UTCD.

Esta falta de claridad ha generado críticas desde distintos sectores, incluidos especialistas del sector energético y representantes sindicales dentro de la ENEE.

Pagos Elevados y Debate Público

Acceso a documentos financieros internos de la ENEE revela que:

En 2023 , García Valenzuela cobró 4.9 millones de lempiras .

En 2024 , percibió 9 millones de lempiras .

Durante 2025, cobró algo más de 5 millones de lempiras.

Esto suma 19,023,976.47 lempiras en remuneraciones pagadas con fondos de la ENEE administrados por un fideicomiso.

Resultados Discutidos en Reducción de Pérdidas

El economista y experto en energía Kevin Rodríguez señaló que la contratación del asesor fue una decisión unilateral y que la UTCD no tuvo el marco legal claro para asignar este rol, lo que –en su opinión– afecta la efectividad de cualquier plan técnico implementado.

Por su parte, Miguel Aguilar, presidente del Sindicato de Trabajadores de la ENEE (SITRANEE), resumió la situación afirmando que la UTCD se convirtió en un “lío administrativo” y confirmó que el asesor extranjero ya había dejado el cargo desde agosto de 2024.