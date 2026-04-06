China hundió las camaroneras en Honduras.

Marcada por expectativas no cumplidas, caída de exportaciones y fincas en crisis.

Tegucigalpa, Honduras.

Lo que en su momento fue presentado como una oportunidad histórica para la industria camaronera hondureña, hoy se ha convertido en una realidad compleja, marcada por expectativas no cumplidas, caída de exportaciones y fincas en crisis.

Tras el rompimiento de relaciones diplomáticas con Taiwán en marzo de 2023 y el establecimiento de vínculos con la República Popular China, el sector acuícola del país esperaba un repunte significativo en sus ventas. Sin embargo, los resultados distan mucho de las proyecciones iniciales.

Un mercado que no despega

Datos de la Asociación Nacional de Acuicultores de Honduras (Andah) revelan que China sigue siendo un destino marginal para el camarón hondureño. En 2025, apenas se exportaron 723,206 libras hacia ese país, equivalente a solo el 1.09% del total comercializado.

Esta cifra contrasta con los anuncios oficiales de acuerdos comerciales que prometían mayores volúmenes de exportación. Aunque se firmó un convenio para vender hasta 3,000 toneladas entre 2026 y 2027, el impacto real aún no se refleja en la industria.

A pesar de los esfuerzos diplomáticos y comerciales, China no ha logrado sustituir el rol que históricamente desempeñó Taiwán como uno de los principales compradores del producto hondureño.

Taiwán: un socio difícil de reemplazar

Durante décadas, Taiwán fue uno de los mercados más sólidos para el camarón nacional, llegando a absorber cerca del 40% de la producción en 2022.

Incluso tras la ruptura diplomática, los productores continúan viendo a ese mercado como más atractivo debido a los mejores precios ofrecidos. Expertos del sector señalan que, aunque Taiwán impone aranceles, sigue siendo más rentable que vender a China, donde los precios son considerablemente más bajos.

Esta diferencia ha generado una paradoja: Honduras mantiene relaciones diplomáticas con China, pero económicamente muchos productores preferirían volver a exportar a Taiwán.

Fincas en crisis y producción afectada

El impacto de esta transición comercial ha sido particularmente duro en el sur del país, especialmente en los departamentos de Choluteca y Valle, donde se concentra la producción camaronera.

Productores reportan que numerosas fincas han reducido operaciones o incluso cerrado debido a la falta de mercados rentables. La caída en la demanda, sumada a factores como el cambio climático y problemas sanitarios, ha golpeado fuertemente al sector.

Investigaciones periodísticas señalan que la crisis ha dejado pérdidas millonarias y afectado miles de empleos, evidenciando la vulnerabilidad de una industria que depende en gran medida de los mercados internacionales.