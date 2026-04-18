Tegucigalpa, Honduras — 18 de abril de 2026

En un giro que ha generado reacciones a nivel internacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este viernes que el estratégico estrecho de Ormuz se encuentra abierto al tránsito comercial, al tiempo que planteó la posibilidad de establecer una inusual alianza con Irán para la extracción de uranio enriquecido. Sus declaraciones, realizadas durante un evento político en Arizona, introducen un nuevo elemento en la ya compleja relación entre Washington y Teherán.

Durante su intervención ante simpatizantes de la organización conservadora Turning Point, Trump aseguró que Irán ha confirmado la plena operatividad del estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el comercio mundial de petróleo. “Irán acaba de anunciar que el estrecho de Ormuz está completamente abierto y listo”, expresó el mandatario, destacando la relevancia de esta vía para la estabilidad energética global.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue su propuesta de cooperación directa con el gobierno iraní para la extracción de uranio enriquecido. Trump describió la idea en términos poco convencionales, señalando que Estados Unidos podría ingresar a territorio iraní “con excavadoras” para llevarse lo que denominó “polvo nuclear”. Según explicó, esto sería posible mediante una asociación con la república islámica, lo que representaría un cambio radical respecto a décadas de confrontación y sanciones.

La propuesta ha sido recibida con escepticismo por analistas internacionales, quienes cuestionan tanto su viabilidad técnica como su coherencia política. Irán, por su parte, ha reiterado en múltiples ocasiones que no renunciará a su derecho soberano de enriquecer uranio con fines civiles, particularmente para el desarrollo de energía nuclear. Las autoridades iraníes han defendido que su programa nuclear tiene propósitos pacíficos, aunque ha sido objeto de controversia y vigilancia internacional durante años.

En el mismo discurso, Trump volvió a criticar a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), afirmando que recientemente le ofrecieron apoyo en el contexto del conflicto con Irán. “Hace dos meses lo necesitaba y no ahora”, declaró, sugiriendo una falta de sincronización en la cooperación entre Estados Unidos y sus aliados tradicionales.

Asimismo, el mandatario reafirmó que el bloqueo naval que las fuerzas estadounidenses mantienen frente a los puertos iraníes continuará vigente hasta que se alcance un acuerdo total. “Seguiremos allí hasta que tengamos un acuerdo al cien por ciento”, subrayó, dejando claro que la presión militar sigue siendo parte de la estrategia de su administración.

En paralelo, el gobierno iraní anunció que el estrecho de Ormuz permanecerá “totalmente abierto” hasta el próximo miércoles, coincidiendo con la duración de un alto el fuego acordado con Estados Unidos. Esta tregua, vinculada también a un cese de hostilidades en el Líbano anunciado el día anterior, ha generado expectativas de una posible desescalada en la región.

Al inicio de la jornada, Trump también adelantó que las conversaciones presenciales entre representantes de ambos países podrían tener lugar este mismo fin de semana, lo que abre la puerta a un posible avance diplomático tras semanas de tensión.

La comunidad internacional observa con cautela el desarrollo de estos acontecimientos, conscientes de que cualquier cambio en la dinámica entre ambas naciones podría tener repercusiones significativas en la seguridad global y en los mercados energéticos.