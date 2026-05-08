Carmen Hernández López, de 54 años de edad, perdió la vida tras ser atropellada por un autobús.

Una mañana que parecía rutinaria terminó en tragedia este viernes en el sector de Cofradía, Cortés, luego de que una mujer perdiera la vida tras ser atropellada por un autobús del transporte público en la carretera de occidente, a la altura de la entrada a la colonia La Pita.

La víctima fue identificada como Carmen Hernández López, de 54 años de edad, residente de la zona y reconocida por vecinos y familiares como una mujer trabajadora y dedicada a su familia. De acuerdo con información preliminar brindada por las autoridades y testigos del hecho, Hernández López salió desde tempranas horas de su vivienda con el propósito de dirigirse a su jornada laboral en una cafetería de San Pedro Sula, donde laboraba desde hacía varios años en el área de cocina.

Según relataron personas que se encontraban en el lugar, la mujer intentó cruzar la transitada vía para abordar una unidad de transporte público cuando fue impactada por un autobús que circulaba por el sector. Presuntamente, el conductor no logró detener la unidad a tiempo, provocando que el pesado vehículo pasara sobre el cuerpo de la víctima.

El fuerte impacto le ocasionó la muerte de manera inmediata, dejando una escena de dolor y consternación entre quienes presenciaron el accidente. Algunos vecinos salieron alarmados tras escuchar los gritos y el ruido generado por el incidente, encontrándose con la lamentable escena sobre el pavimento.

“Era una persona muy humilde y luchadora. Todos los días salía temprano a trabajar para ayudar a su familia”, expresó una vecina del sector, visiblemente afectada por lo ocurrido.

Elementos de la Policía Nacional llegaron minutos después al lugar para acordonar la escena y controlar el tráfico vehicular que se vio afectado durante varias horas. Posteriormente, agentes de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte realizaron las primeras investigaciones para determinar las circunstancias exactas del accidente y establecer posibles responsabilidades.

Peritos forenses efectuaron el levantamiento cadavérico mientras recopilaban evidencias e información de testigos que pudieran contribuir al esclarecimiento del caso. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado si el conductor del autobús quedó detenido mientras avanzan las diligencias investigativas.

Familiares de Carmen Hernández López acudieron al sitio entre escenas de profundo dolor. Entre lágrimas, recordaron a la mujer como una madre ejemplar y una persona conocida por su esfuerzo constante para salir adelante.

Tras los procedimientos legales correspondientes, el cuerpo será trasladado hacia el municipio de Quimistán, en el departamento de Santa Bárbara, tierra natal de la víctima, donde familiares y amistades le darán el último adiós durante las honras fúnebres y posteriormente su sepelio.

El accidente vuelve a poner sobre la mesa la preocupación de ciudadanos por los constantes hechos viales registrados en la carretera de occidente, una de las vías más transitadas del norte del país. Habitantes del sector señalaron que en la zona donde ocurrió el percance no existen suficientes medidas de seguridad peatonal, pese al alto flujo de vehículos y personas que diariamente cruzan la carretera para abordar transporte público.