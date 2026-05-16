Diputado Méndez impulsa reforma para liberar del ISR pagos por horas extra y bonificaciones

Tegucigalpa. El diputado liberal Ricardo Méndez presentó ante el Congreso Nacional una iniciativa orientada a reducir la carga tributaria sobre los ingresos adicionales de los trabajadores hondureños. La propuesta busca reformar la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR) para excluir de las deducciones fiscales ciertos pagos extraordinarios recibidos por empleados del sector público y privado.

La iniciativa plantea agregar un nuevo inciso al Artículo 10 del Decreto Ley No. 25, con el propósito de que las remuneraciones complementarias al salario base no sean consideradas parte de la renta bruta gravable.

Entre los ingresos que quedarían exentos se incluyen los pagos por horas extras, bonos de productividad, incentivos por calidad, bonificaciones por asistencia perfecta y compensaciones vinculadas a jornadas extraordinarias o condiciones especiales de trabajo.

Según explicó el congresista, la propuesta surge luego de conversaciones sostenidas con organizaciones obreras, las cuales manifestaron preocupación porque muchos trabajadores que devengan salario mínimo terminan pagando ISR debido a los ingresos adicionales obtenidos mediante horas extra y bonificaciones.

“El trabajador hace un esfuerzo adicional para mejorar sus ingresos, pero al final las deducciones terminan afectando ese beneficio económico”, expresó Méndez durante la presentación del proyecto.

La reforma contempla que la exoneración tenga un límite equivalente al 50 % del salario mínimo mensual correspondiente a cada empleado. Además, el beneficio aplicaría únicamente para personas cuyo salario ordinario no supere la base exenta vigente establecida para personas naturales.

El proyecto también argumenta que el trabajo extraordinario no debe interpretarse automáticamente como una mayor capacidad contributiva, ya que implica sacrificios personales y familiares para quienes buscan mejorar sus condiciones económicas.

La iniciativa cuenta con el respaldo de varios diputados del departamento de Cortés, quienes solicitaron a la comisión legislativa correspondiente agilizar el análisis y dictamen de la propuesta, considerando la difícil situación económica que enfrentan miles de familias hondureñas.