MARATHÓN GANÓ CON JUSTICIA, ELIMINA AL OLIMPIA Y EL ARBITRAJE DIO UNA LECCIÓN DE IMPARCIALIDAD

Marathón logró una victoria histórica y eliminó al Olimpia en un partido que quedará marcado como uno de los encuentros donde el arbitraje y el FVS hicieron respetar el reglamento por encima de la presión, el poder mediático y las polémicas de siempre.

Esta vez no hubo espacio para interpretaciones acomodadas. Los goles anulados al Olimpia fueron correctamente invalidados por la cuarteta arbitral y respaldados por el sistema de videoarbitraje, demostrando que cuando se aplica el reglamento con valentía, el fútbol hondureño puede recuperar credibilidad.

Durante años, gran parte de la afición nacional ha reclamado justicia deportiva y decisiones equilibradas en partidos decisivos. Y precisamente eso fue lo que ocurrió esta noche. El arbitraje no se dejó intimidar por el peso histórico del Olimpia ni por el ambiente mediático alrededor del club más poderoso del país.

Las revisiones fueron claras, oportunas y correctas. Cada intervención del FVS terminó respaldando decisiones ajustadas al reglamento, dejando sin argumentos a quienes intentaron convertir las anulaciones en polémica. El mensaje fue contundente: los partidos deben ganarse con goles legales y no por presión, narrativa o costumbre.

La actuación arbitral merece reconocimiento público. La terna y la cuarteta arbitral realizaron un trabajo firme, sereno y técnico, algo que pocas veces se reconoce en Honduras cuando las decisiones afectan a los equipos históricamente favorecidos. Esta vez hubo personalidad para sostener decisiones difíciles en un escenario de enorme presión.

Marathón, por su parte, hizo un partido inteligente, intenso y valiente. El equipo verdolaga mostró carácter, orden táctico y hambre de competir. No ganó por casualidad; ganó porque hizo lo necesario dentro de la cancha y porque sus goles sí estuvieron dentro del reglamento.

Este partido también deja una reflexión que muchos aficionados vienen haciendo desde hace años. En otros campeonatos y finales, el Olimpia ha sido señalado por recibir decisiones arbitrales dudosas que terminaron influyendo en títulos y clasificaciones polémicas. Precisamente por eso, lo ocurrido esta noche tuvo tanto impacto: el VAR actuó para corregir, revisar y hacer justicia deportiva, permitiendo que el resultado se definiera conforme a las reglas y no por errores arbitrales o interpretaciones convenientes.

La eliminación del Olimpia deja una lección importante para el fútbol hondureño: ningún equipo debe estar por encima del reglamento. Cuando el arbitraje actúa con independencia y el videoarbitraje funciona correctamente, el campeonato se vuelve más limpio, más competitivo y mucho más creíble para la afición.

Hoy ganó Marathón, pero también ganó la justicia deportiva.

Y quizás por eso la reacción ha sido tan fuerte: porque cuando el reglamento finalmente se aplica sin favoritismos, algunos no están acostumbrados a perder.