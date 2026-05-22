Asfura promete justicia tras violentas masacres en Trujillo y Corinto

El presidente de Honduras, Nasry Asfura, se pronunció sobre los hechos violentos ocurridos en Trujillo y Corinto, asegurando que los responsables de ambas masacres serán capturados y llevados ante la justicia.

El mandatario lamentó la tragedia registrada en la aldea Rigores, en Trujillo, donde al menos 20 personas fueron asesinadas, así como la muerte de cinco agentes policiales durante un enfrentamiento armado en Corinto, Omoa.

“Esta noche les hablo con dolor. No hay palabras, solo Dios consuela y abraza el alma ante la pérdida de nuestros seres queridos”, expresó Asfura en su mensaje dirigido a la población hondureña.

El gobernante señaló que la Secretaría de Seguridad, la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y el Ministerio Público mantienen operativos conjuntos para esclarecer ambos hechos y dar con el paradero de los responsables.

Asimismo, anunció que las acciones de seguridad serán reforzadas en el departamento de Colón, una de las zonas más afectadas por la reciente ola de violencia.

“Asfura reiteró a las familias afectadas que las autoridades trabajarán hasta lograr la captura y condena de quienes perpetraron estos crímenes”, mientras aseguró que el Estado enfrentará la criminalidad “sin temor y con fuerza”.

Las declaraciones del presidente surgen luego de una jornada violenta que mantiene en alerta a las autoridades y a la ciudadanía hondureña.