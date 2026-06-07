El emotivo gesto de Messi con la selección de Honduras que acaparó la atención

El partido amistoso entre Honduras y Argentina en Texas no solo dejó emociones dentro del terreno de juego, sino también un momento especial protagonizado por Lionel Messi al finalizar el encuentro.

Tras el pitazo final, el capitán de la selección argentina permaneció algunos minutos sobre la cancha compartiendo con varios futbolistas hondureños, en una escena que rápidamente captó la atención de los aficionados y los medios deportivos.

La expectativa se centró en si el astro argentino intercambiaría su camiseta con algún jugador catracho, una tradición muy habitual después de este tipo de compromisos internacionales. Aunque el detalle generó numerosas especulaciones, lo que sí quedó registrado fue el afectuoso abrazo que Messi dedicó a integrantes de la selección de Honduras, dejando una imagen que muchos calificaron como histórica.

El gesto del campeón del mundo fue ampliamente comentado en las redes sociales, donde seguidores de ambas selecciones destacaron la humildad y cercanía del futbolista argentino, quien una vez más se convirtió en uno de los grandes protagonistas de la jornada.

De esta manera, más allá del resultado deportivo, el encuentro entre Honduras y Argentina dejó un recuerdo especial para los jugadores catrachos y para los miles de aficionados que presenciaron el amistoso en territorio estadounidense.