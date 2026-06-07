Estrella Roja recibe el respaldo de los clubes tras alcanzar la máxima categoría

La Liga Nacional fue una de las primeras en pronunciarse, dando la bienvenida oficial al nuevo integrante del torneo con un breve mensaje en sus plataformas digitales: «¡CD Estrella Roja, bienvenidos a la #LigaHondubet!».

Por su parte, Potros de Olancho destacó el significado del logro para la afición de Danlí y del departamento de El Paraíso, reconociendo además el trabajo de la junta directiva, cuerpo técnico, jugadores y todas las personas que contribuyeron al ascenso, deseándoles éxitos en esta nueva etapa.

El CD Choloma, equipo que anteriormente consiguió el ascenso a la máxima categoría, también se sumó a las felicitaciones a través de sus redes sociales con un mensaje de bienvenida, anticipando el próximo encuentro entre ambas instituciones.

Asimismo, Platense, considerado el primer campeón nacional de Honduras, expresó su reconocimiento al Club Deportivo Estrella Roja por haber alcanzado el sueño de competir en la Liga Nacional, uniéndose a las muestras de apoyo que han acompañado este importante momento para el club danlidense.