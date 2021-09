Maria Luisa Borjas: Mel no quiere que Libre gane la Presidencia

La diputada del Partido Libertad y Refundación (Libre), María Luis Borjas, aseveró este jueves que el coordinador general, Manuel Zelaya Rosales, no quiere que esa institución llegue a la Presidencia de la República y lo único que pretende es seguir manejando “con opacidad” el manejo de la deuda política.

“Manuel Zelaya Rosales no está interesado en que doña Xiomara llegue al poder, es más él no quiere que Libre llegue al poder, él lo único que quiere es seguir conservando una cuota de poder para hacer las negociaciones necesarias y para seguir manejando la deuda política en una tremenda opacidad”, atribuyó.

Señaló que Libre últimamente no ha convocado a protestas, por un lado, para no incomodar al actual presidente Juan Orlando Hernández, y lo otro, porque las últimas manifestaciones fueron “muy pobres”.

La actual congresista de Libre, dijo que no votará por la candidata Xiomara Castro de Zelaya, al tiempo que fustigo a la familia Zelaya de tener secuestrado ese instituto político.

Denunció que ella es diputada de Libre, pero la tienen marginada. “No me dejan entrar a las sesiones virtuales por instrucciones de Carlos Zelaya, no me dan la palabra, no me permiten ni siquiera presentar una simple manifestación y eso en contubernio con la junta directiva del Congreso Nacional”, aseveró en entrevista con la radio HRN.

Borjas apuntó que ella debería ser subjefa de bancada de Libre, pero Mel se inventó un procedimiento de votar por unos enlaces para dejar a su hermano (Carlos Zelaya) como jefe junto a Jorge Cálix.

Defendió que nunca se ha plegado a los intereses de alguien, “siempre me he manejado por mis principios y mi conciencia. Siempre digo que soy de Libre porque es un partido que nació en el pueblo y por ello nadie se puede agenciar la propiedad de él, lo vamos a rescatar de esa familia que lo tiene secuestrado”, indicó.

Cuestionó que la marcha convocada por sectores sociales para protestar durante la celebración del Bicentenario de Independencia, fue tomada “mañosamente” por Libre.

“En esa movilización andaba el pueblo consciente, que está en contra de las ZEDEs y este narcogobierno. Libre se apoderó de la actividad como si fuera propia de ellos, incluso no permitieron que representantes de derechos humanos se subieran al escenario y bajaron la manta que estaba a favor de los presos políticos”, manifestó.

Volvió a denunciar que ella ganó la coordinación general de Libre en las elecciones primarias de marzo pasado, pero una jugada de Mel Zelaya y Rixi Moncada la apartaron del cargo.