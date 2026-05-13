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Mara Salvatrucha, el Barrio 18 continúan siendo consideradas por Estados Unidos como organizaciones terroristas

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La Embajada de Estados Unidos en Honduras reiteró que la Mara Salvatrucha, el Barrio 18 y otras estructuras criminales continúan siendo consideradas por Estados Unidos como organizaciones terroristas extranjeras. La representación diplomática señaló que estos grupos financian sus actividades mediante extorsiones, sobornos, asesinatos y otros actos violentos para intimidar a comunidades y mantener control territorial.

A través de una publicación en redes sociales, la sede diplomática afirmó que esta clasificación permite al gobierno estadounidense contar con herramientas más efectivas para fortalecer la cooperación con países aliados como Honduras en la lucha contra el crimen organizado.

En el pronunciamiento también fueron mencionadas organizaciones criminales como el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación, el Tren de Aragua y el Clan del Golfo.

Según Estados Unidos, estas designaciones fortalecen las capacidades legales para sancionar, perseguir y desarticular redes del crimen organizado transnacional que representan amenazas para la seguridad y estabilidad de la región.

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