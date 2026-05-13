El Club Olimpia dio un paso importante rumbo a la gran final del torneo Clausura

El conjunto albo abrió el marcador apenas al minuto 6 gracias a su goleador Jerry Bengtson, quien de cabeza superó al portero Luis López y alcanzó su anotación 206 en la Liga Nacional. Pese al golpe tempranero, el equipo aurinegro tomó el control del balón, aunque sin mucha claridad frente al marco defendido por Edrick Menjívar.

En la segunda parte el partido ganó intensidad y emociones. Yustin Arboleda amplió la ventaja para Olimpia con un remate cruzado tras un contragolpe, mientras que un autogol del defensor panameño Daniel Aparicio colocó el 3-1 parcial a favor de los capitalinos.

El Real España reaccionó y descontó mediante un penal ejecutado por Eddie Hernández, luego de una mano de Félix García dentro del área. En los minutos finales, Olimpia sufrió tras quedarse con diez jugadores por la expulsión de Raúl García, obligando al técnico albo a recurrir a figuras como Michaell Chirinos, Jorge Álvarez y Jorge Benguché para asegurar un triunfo clave en sus aspiraciones de alcanzar otra final.