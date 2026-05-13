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El Club Olimpia dio un paso importante rumbo a la gran final del torneo Clausura

Redacción Gerencial
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El Club Olimpia Deportivo dio un paso importante rumbo a la gran final del torneo Clausura tras vencer 3-2 al Real Club Deportivo España en el estadio Nacional, resultado que deja a los “leones” a un triunfo de asegurar su clasificación y mantener vivo el sueño del tricampeonato.

 

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