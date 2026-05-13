Exalcalde de Tocoa lo enviaron al centro penitenciario de Támara, en Francisco Morazán

Exalcalde de Tocoa enfrentará proceso judicial por asesinato de ambientalista Juan López

La justicia hondureña dio un nuevo paso en uno de los casos criminales que más impacto ha generado en el país durante los últimos años, luego que un Juzgado de Letras con Competencia Nacional decretara detención judicial contra el exalcalde de Tocoa, Adán Fúnez Martínez, señalado junto a otros dos ciudadanos por el asesinato del defensor ambiental y de derechos humanos Juan Antonio López.

La medida fue emitida tras la audiencia de declaración de imputado desarrollada en la Sala III del Tribunal de Sentencia de La Ceiba, donde comparecieron además Juan Ángel Ramos Gallegos y Héctor Eduardo Méndez, quienes también son acusados por el Ministerio Público de participar en el crimen ocurrido en septiembre de 2024 en el municipio de Tocoa, departamento de Colón.

La Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV) presentó el requerimiento fiscal en el que acusa a los tres imputados de los delitos de asesinato y asociación para delinquir, argumentando que existen suficientes indicios que los vinculan con la planificación y ejecución del ataque contra el reconocido líder ambientalista.

Según las autoridades, las investigaciones fueron desarrolladas de manera coordinada entre fiscales especializados y agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), quienes durante meses recopilaron pruebas técnicas, testimoniales y documentales relacionadas con el homicidio.

El caso ha provocado fuerte atención pública debido a la trayectoria de Juan Antonio López, ampliamente conocido en la región del Bajo Aguán por su defensa de los recursos naturales, así como por sus denuncias sobre problemáticas ambientales y conflictos vinculados al territorio.

Durante la audiencia, el órgano jurisdiccional determinó que los tres acusados deberán permanecer recluidos mientras avanza el proceso penal, ordenando su traslado al centro penitenciario de Támara, en Francisco Morazán, con el objetivo de asegurar su presencia en las siguientes etapas judiciales.

Asimismo, el tribunal programó la audiencia inicial para el próximo 15 de mayo de 2026 a las 9:15 de la mañana en el Palacio de Justicia de San Pedro Sula, donde la Fiscalía presentará una parte más amplia del material probatorio que sustenta las acusaciones.

La captura del exalcalde Adán Fúnez generó un amplio despliegue de seguridad por parte de las autoridades. Tras ser detenido, fue trasladado bajo estrictas medidas de resguardo policial en un helicóptero hacia la ciudad de La Ceiba, donde quedó a disposición del juzgado competente.

Diversos sectores sociales y organizaciones defensoras de derechos humanos han seguido de cerca el avance del caso, considerando que el asesinato de Juan Antonio López representa uno de los episodios más sensibles relacionados con la protección de líderes comunitarios y ambientalistas en Honduras.

En el Bajo Aguán, región históricamente marcada por conflictos agrarios, disputas territoriales y denuncias de violencia, la figura de López había adquirido relevancia por su participación activa en procesos comunitarios y en la defensa de causas ambientales.

De acuerdo con las líneas de investigación manejadas por la FEDCV, el crimen habría sido planificado con antelación y ejecutado el 14 de septiembre de 2024 en Tocoa, Colón. Las autoridades sostienen que los ahora imputados habrían tenido distintos niveles de participación dentro de la estructura que presuntamente organizó el asesinato.

Hasta el momento, la defensa de los acusados no ha brindado mayores detalles públicos sobre la estrategia legal que presentarán en las próximas audiencias, aunque se espera que durante la audiencia inicial soliciten medidas distintas a la prisión preventiva.

Mientras tanto, organizaciones civiles han reiterado el llamado a que el proceso judicial se desarrolle con transparencia y sin presiones externas, subrayando la importancia de esclarecer completamente el crimen y deducir responsabilidades penales contra todos los involucrados.

El Ministerio Público, por su parte, aseguró que continuará impulsando las investigaciones y sostuvo que este caso constituye una prioridad para las unidades especializadas encargadas de combatir delitos contra la vida y ataques dirigidos contra defensores de derechos humanos en el país.

La resolución judicial marca el inicio de una nueva etapa en un expediente que ha despertado expectativa nacional, especialmente entre sectores ambientalistas y comunitarios que durante meses exigieron avances concretos en la búsqueda de justicia por la muerte de Juan Antonio López.