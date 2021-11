Alcalde Armando Calidonio se pronuncia sobre el proceso electoral

San Pedro Sula, Honduras.

El alcalde de San Pedro Sula y candidato a la reelección en su cargo, Armando Calidonio, reaccionó este lunes al proceso electoral celebrado ayer en el país. En un video con duración de 2:50 minutos, Calidonio, edil sampedrano desde 2014, se refirió al cierre del proceso electoral hondureño.

En la grabación, publicada en sus cuentas oficiales en redes sociales, Calidonio anunció que espera los resultados oficiales de la elección. “Quiero transmitirles mi agradecimiento a todos nuestros vecinos por la fiesta democrática que Honduras, y en particular nuestra querida San Pedro Sula, ha vivido en el día de ayer. A los que me apoyaron y a los que no me apoyaron”, comenzó exponiendo el jefe municipal sampedrano.

“Debemos estar orgullosos de la altísima participación y afluencia a las juntas receptoras de votos (JRV). Sobre todo, porque se desarrolló en paz y armonía”. Reconocerá resultados” Respetuoso de la institucionalidad, quiero transmitirles que reconocemos los resultados oficiales del Consejo Nacional Electoral (CNE). La voluntad popular, sea cual sea, la valoro y acepto, sin discusión”, refirió Calidonio, en torno al desenlace de los comicios por la comuna sampedrana, la segunda ciudad más poblada del país (detrás Tegucigalpa).

Amplió diciendo que su administración continuará trabajando apegada al Plan Maestro de Desarrollo Municipal. “La responsabilidad de este equipo de trabajo para con la ciudad y para con su gente se mantiene hasta el último día de esta administración”, subrayó.