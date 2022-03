Identificadas las víctimas que las llevaban muertas en un baúl.

San Pedro Sula, Honduras.

Autoridades policiales informaron que el motivo del asesinato de tres jóvenes, a los que metieron en el baúl de un carro la tarde del martes, es por pelea de territorio entre pandillas.

Los capturados son Josué Noé López Mairena, alias el Guapo; Bryan Enrique Rosas Sincler, el Gato, y un menor de 16 años, alias el Frijolito.

Después de dar seguimiento a un carro turismo desde el sector Satélite, la Policía logró interceptar a los supuestos pandilleros en la colonia Valle de Sula y fue cuando hallaron los tres cadáveres en el baúl del vehículo.

Ayer en horas de la mañana a Medicina Forense de San Pedro Sula llegaron los familiares de los occisos, quienes los identificaron como Óscar Daniel Meléndez Chirinos (de 15 años), Keidy Amador (de 16) y Javier Alexander Rodríguez (de 19).

Parientes de este último manifestaron que descartan que su familiar sea miembro de alguna mara, ya que aseguraron que era electricista y estudiaba en un colegio.

“Javier no andaba en ninguna pandilla, tal vez por su forma de vestir o no sabemos sus amistades, pero la última vez que supimos de él fue el martes al mediodía, cuando fue a comer a su casa en la colonia Islas del Progreso. Después de eso no sabemos qué le pasó, hasta que no llegó a la casa y empezamos la búsqueda”, expresó un familiar que por seguridad omitió su nombre.