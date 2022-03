Puntos del recurso de apelación para frenar extradición de Juan Orlando Hernández

Tegucigalpa, Honduras.

El equipo defensor del expresidente Juan Orlando Hernández agotó la segunda y última

instancia legal para evitar que sea extraditado a los Estados Unidos, cuya justicia lo

vincula con el narcotráfico y uso de armas.

Se espera que este lunes se convoque a los magistrados que conforman el Pleno de la

Corte Suprema de Justicia (CSJ) para analizar el recurso de apelación interpuesto por

la defensa ante la decisión de extraditarlo por parte de un juez natural el pasado miércoles.

Abogados penalistas coinciden que entre miércoles y viernes de la siguiente semana los

magistrados definirían si el expresidente Hernández es extraditado o no. En caso de que se

revoque la determinación del juez natural, el exmandatario tendría que ser puesto en

libertad, pero si ratifican la resolución del juez natural, el viaje a Nueva York sería esa

misma semana.

Se expone a continuación los puntos manifestados en el recurso de apelación

en favor del expresidente Juan Orlando Hernández:

“Se interpone y formaliza recurso de apelación. Expresión de agravios. Remisión a la

honorable Corte Suprema de Justicia. Pruebas en segunda instancia.

Juez de Extradición designado de Primera Instancia, Corte Suprema de Justicia.

Nosotros, Rosa Helena Bonilla Galindo, como defensora titular, Hermes Ramírez Ávila e

Iván Adán Martínez Ordóñez, como defensores sustitutos, de generales conocidas en

autos, accionando en nuestra condición de defensores privados del señor Juan Orlando

Hernández Alvarado, en el presente proceso de extradición desarrollado en esta

instancia, con el debido respeto comparecemos ante usted, su señoría, con el propósito de

interponer y formalizar recurso de apelación contra la resolución emitida en audiencia

de evacuación de pruebas en el proceso de extradición que se le sigue a nuestro

representado, llevada a cabo en fecha1 16 de marzo del año 2022, de conformidad a los

antecedentes, hechos y fundamentos de derecho siguientes:

1. Honorable Corte Suprema de Justicia, ante quien hablamos ahora, consta de los

antecedentes que nuestro representado enfrenta actualmente, proceso especial por

extradición solicitado por el tribunal de Distrito de los Estados Unidos de América, para

el Distrito Sur de Nueva York, en donde se le acusa de varios cargos que se encuentra

solicitando la extradición del ciudadano hondureño Juan Orlando Hernández Alvarado,

según la reforma al artículo 102 de la Constitución de la República, solicitud de extradición según nota verbal 005-DSM-2022, presentada por el Gobierno de los Estados

Unidos de América el día 14 de febrero de 2022.

2. Como también consta de autos, el martes 15 de febrero del año en curso, una vez que el

Pleno de la Corte Suprema de Justicia designó al magistrado que actúa como juez de

extradición de primera instancia, se libró orden de captura contra el ciudadano Juan

Orlando Hernández Alvarado, siendo puesto a la orden del juez natural de extradición

para audiencia de información el día 16 de febrero del año en curso. En dicha audiencia

se decretó la detención provisional del extraditable y señalando audiencia de evacuación

de pruebas para el día 16 de marzo del año en curso, a las 9:30 am.

3. Previo a llevarse a cabo la audiencia señalada, entendiendo esta representación que

existían circunstancias que debían dilucidarse previo a la audiencia, se solicitó

reprogramación de la misma, ya que conforme el derecho de defensa (artículo 82

constitucional), que dispone que el derecho de defensa es inviolable, al debido proceso

(artículo 90 constitucional), así como el artículo 8 de la Convención Americana”.

Documento íntegro del recurso de apelación interpuesto por la defensa del exgobernante hondureño.

“Es una venganza”

El expresidente hondureño Juan Orlando Hernández calificó como una “venganza” de

los capos de la droga las acusaciones en su contra por narcotráfico, que motivaron que un

juez diera luz verde para que sea extraditado a Estados Unidos.

“Esto es producto de una venganza, venganza de quienes tenían el país de rodillas, de

quienes tenían a Honduras sitiado”, dijo el exmandatario en un video que grabó la noche

del miércoles.

Según dijo, el mensaje lo grabó poco antes de que el juez que evalúa su caso fallara a favor de su extradición a Estados Unidos, donde fiscales de Nueva York lo acusan de

conspiración para introducir unas 500 toneladas de cocaína en territorio estadounidense,

entre 2004 y 2022.

Relacionada: Tres cargos de peso: Las acusaciones de EEUU contra Juan Orlando

Hernández

Un hermano del exgobernante, Juan Antonio “Tony” Hernández, fue condenado en marzo

de 2021 a cadena perpetua por ese delito, en el que fue involucrado el expresidente que

dejó el poder el 27 de enero pasado.

Los fiscales estadounidense han considerado a Honduras un “narco-Estado”, porque el

crimen ha alcanzado hasta las más altas esferas del poder. Un exjefe de la Policía de

Honduras (Juan Carlos Bonilla), señalado como cómplice de los hermanos Hernández,

también está preso en Tegucigalpa aguardando decisión sobre su extradición.

El expresidente grabó el mensaje sentado en un escritorio y con una silla ejecutiva, vestido

de elegante traje y corbata azul, como se presentó al tribunal.

“Cada acción que impulsamos, cada pensamiento iba dirigido con toda la intención de traer

bienestar a Honduras y eso me enorgullece en términos de que ahora tenemos un país más

seguro”, afirmó.

Dijo que durante la audiencia “se presentaron argumentos de mucho peso (…) muy

contundentes” por parte de su defensa, para que se denegara la extradición. Destacó que el tratado de extradición de Estados Unidos con Honduras “habla de pruebas fehacientes,

contundentes y eso no ha venido en esta solicitud, en ese sentido, es sorprendente”,

explicó.

“Con mis abogados estaremos hablando de la apelación (…) me siento orgulloso del trabajo que ellos han hecho, de todo el equipo que me ha acompañado”, agregó.

La Procuraduría General de la República (PGR) instó el pasado jueves a la Fiscalía

a incautar los bienes al expresidente “en aras de velar y defender los intereses del Estado”;

sin embargo, después se retractó de la petición argumentando que se estará apelando a la

presunción de inocencia.