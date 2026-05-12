Operación “Guardián Verde”: cae exalcalde de Tocoa por asesinato de líder ambientalista

La captura del exalcalde de Tocoa, Adán Fúnez , ha provocado un fuerte impacto político y social en Honduras

Luego de que las autoridades lo señalaran como presunto autor intelectual del asesinato del ambientalista y dirigente social Juan Antonio López, crimen ocurrido el 14 de septiembre de 2024 y que desde entonces generó presión nacional e internacional para esclarecer los hechos.

La detención fue ejecutada durante las primeras horas de este martes en una zona montañosa del municipio de Tocoa, departamento de Colón, como parte de la operación denominada “Guardián Verde”, dirigida por fiscales del Ministerio Público, agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y efectivos de la Policía Nacional.

Junto al exedil también fue capturado Héctor Eduardo Méndez, señalado igualmente por las autoridades como presunto responsable del asesinato del defensor ambiental.

El caso ha vuelto a colocar bajo el foco internacional la situación de riesgo que enfrentan los defensores del medio ambiente en Honduras, especialmente en el conflictivo corredor del Bajo Aguán, donde históricamente convergen disputas territoriales, intereses económicos, conflictos agrarios y denuncias por corrupción y crimen organizado.

Un crimen que sacudió al movimiento ambientalista

La muerte de Juan Antonio López provocó indignación entre organizaciones sociales, ambientales y de derechos humanos, debido a que el dirigente mantenía una postura crítica frente a diversos proyectos señalados por comunidades locales de afectar recursos hídricos y ecosistemas en la región de Colón.

López no solo era reconocido por su activismo ambiental, sino también por su participación política como regidor municipal de Tocoa bajo la bandera del partido Libertad y Refundación (Libre), organización política a la que también pertenecía Adán Fúnez.

Bajo sospecha desde el inicio

Desde el momento en que ocurrió el crimen, distintos sectores políticos y sociales señalaron públicamente a Adán Fúnez como una figura bajo sospecha debido a su fuerte influencia política en Tocoa y en amplias zonas del Bajo Aguán.

El exalcalde también había quedado envuelto anteriormente en controversias nacionales tras aparecer mencionado en el llamado “narcovideo”, una grabación filtrada donde supuestamente participaron figuras políticas y presuntos narcotraficantes discutiendo aportes económicos para campañas políticas en 2013.

En aquella polémica también fue mencionado Carlos Zelaya, quien posteriormente renunció a su cargo legislativo tras la difusión del material audiovisual.

Aunque Fúnez negó en reiteradas ocasiones cualquier vínculo con actividades ilícitas, sus detractores sostuvieron durante años que mantenía una estructura de poder político con amplia capacidad de influencia en instituciones locales.

Reacciones políticas y sociales

La captura del exalcalde ha generado reacciones divididas dentro del escenario político hondureño.

Organizaciones defensoras de derechos humanos consideran que el caso representa una oportunidad histórica para combatir la impunidad en crímenes contra ambientalistas, un problema recurrente en Honduras durante las últimas décadas.

Sin embargo, analistas políticos y sectores críticos también han señalado las fuertes divisiones internas dentro del partido Libre, afirmando que la confrontación entre grupos de poder dentro de la organización ha escalado progresivamente en los últimos años.

Algunos observadores sostienen que ciertos liderazgos políticos terminan siendo utilizados simbólicamente tras su muerte cuando determinados sectores consideran que generan mayor impacto como mártires que como actores activos dentro de disputas internas.

Una prueba para el sistema judicial

La captura de Adán Fúnez es considerada por distintos sectores como una de las investigaciones más delicadas y trascendentales para las nuevas autoridades del sistema judicial hondureño.

El caso es observado atentamente por organismos nacionales e internacionales debido a que Honduras continúa figurando entre los países más peligrosos para defensores ambientales y líderes comunitarios.

La muerte de Juan Antonio López se ha convertido en un símbolo de la lucha por la defensa de la tierra, el agua y los recursos naturales en Honduras, así como del complejo entramado de intereses políticos, económicos y criminales que históricamente han rodeado los conflictos ambientales en el país.