Edmundo Orellana: Si viene la CICIH será mucho más poderosa que la MACCIH

El secretario de Transparencia, Edmundo Orellana, confirmó que al llegar la Comisión Internacional contra la Impunidad en Honduras (CICIH), que sería instalada en el país con apoyo de la Organización de Naciones Unidas (ONU), su primer objetivo será este gobierno.

“Debemos tener claro, esta misión viene contra nosotros, que no le quepa la menor duda a nadie. El decreto así lo está diciendo, el primer blanco de esta misión es este gobierno, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial”, dijo Orellana.

Este mandato está en el artículo 9 del memorándum de entendimiento de la ONU y establece que “dentro de las principales funciones de la CICIH se incluirá la investigación de la conducta administrativa de los titulares de los poderes del Estado”, refirió Orellana.

Esta disposición, dijo, no quita que la misión anticorrupción investigue también administraciones gubernamentales pasadas.

Orellana aseguró que la CICIH será un órgano independiente, integrado por profesionales de elevada calidad que harán investigaciones para combatir la corrupción en el país centroamericano.

MÁS PODEROSA

El titular de la Secretaría de Transparencia también afirmó que la CICIH “será mucho más poderosa” que la extinta Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad (MACCIH) que estuvo en Honduras entre 2016 y 2020, instalada por la Organización de Estados Americanos (OEA).

Y aclaró que la ONU no pidió que la CICIH sea un acusador independiente, sí acusador privado, y significa que “van a acusar en condición diferente a la del Ministerio Público, pero siempre con el Ministerio Público, y en eso no hay ninguna incompatibilidad”.

Si la CICIH fuera un acusador independiente, se tendría que reformar la Constitución de la República, que manda que las investigaciones, peritajes forenses y acciones penales son del Ministerio Público, explicó Orellana.

La reforma constitucional no puede tampoco ser factible porque la CICIH no será un órgano permanente en Honduras, sino que estaría dos o tres períodos presidenciales, y, en todo caso, no pasaría en el Congreso Nacional, porque “si hay un montón de gente que le tiene miedo a la Uferco, no digamos a la CICIH”, dijo el funcionario.

Edmundo Orellana dijo que el gobierno ahora debe esperar la respuesta de la ONU sobre las propuestas y comentarios sobre el borrador del memorándum de entendimiento para la instalación de la CICIH. “Creo que todo va a caminar muy rápido”, consideró.