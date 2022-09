Anuncian la caminata familiar “Camino con Destino” domingo 25 de septiembre

El lanzamiento de la séptima edición de este evento, organizado por la compañía Fruit of The Loom Honduras, con el apoyo de un grupo de empresas e instituciones, se llevó a cabo en Plaza Pedregal, lugar de convocatoria para la caminata.

“Camino con Destino” iniciará a las 7:00 de la mañana. en el estacionamiento de Diunsa Pedregal y continuará por el bulevar hacia la Escuela Internacional, para concluir en el punto de inicio.

La meta por recaudar es de dos millones de lempiras, por lo que se invita a las familias: adultos, niños y mascotas a participar en la caminata, que además de recaudar fondos, tiene como objetivo incentivar una vida saludable y brindar un espacio de esparcimiento para las familias de esta ciudad y sus alrededores.

En el lanzamiento de “Camino con Destino” estuvieron presentes los representantes de los centros hospitalarios a beneficiar: Arturo Avila, director del Hospital Mario Catarino Rivas; Edgar Murcia director del Hospital de El Progreso y Susana Prieto, directora de la Fundación Mario Catarino Rivas.

Por el comité organizador participaron: Werner Oberholzer, vicepresidente de manufactura de Fruit Of the Loom; Edward Bardales, vicepresidente de Recursos Humanos para Latinoamérica de Fruit of the Loom y representantes de las marcas co-patrocinadoras: Diunsa, Pepsi, Agua Azul, Crowley, MERRIL, Transportes Centroamericanos, Zip Villanueva, Zip EL Porvenir, EFL, Tecniservicios de Ingeniería, Astrocarton, entre otros.

“Nuestra compañía tiene un firme compromiso con el Hospital Mario C. Rivas, porque reconocemos que es el hospital de todos. Como empresa socialmente responsable estamos conscientes de la participación activa que debemos tener en la vida de nuestra comunidad y también con el Hospital de El Progreso como parte de la red de hospitales que remite pacientes al HMCR”, expresaron los representantes de Fruit of The Loom.

Las camisetas estarán a la venta en Diunsa-Plaza Pedregal y San Fernando. La de adultos tienen un calor de 180 lempiras, la de niños, 100 lempiras y mascotas, 50 lempiras.

Apoyo constante

Ejecutivos de Fruit of the Loom, Diunsa y representantes de los hospitales que serán beneficiados con esta caminata familiar, estuvieron en la mesa principal.

A través de “Camino con destino”, Fruit of The Loom ha realizado una inversión de más de doce millones de lempiras en el Hospital Mario Catarino Rivas, que incluye un quirófano de cirugía menor, unidades de aire acondicionado para diferentes áreas, donación de ropa de hospital (tanto para camas como para pacientes), gran parte de la cual fue confeccionada por voluntarios de la compañía; computadoras, remodelación de cielo falso, piso, duchas, pintura, pasamanos de pasillo, mobiliario y equipamiento médico.

En el Hospital de El Progreso se ha mejorado el acceso al área de emergencias, infraestructura y equipo médico y en el 2019 con fondos de “Camino con Destino” se realizó la donación de una máquina de Rayos X.