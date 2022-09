Sampedranos a merced de los asaltos, en moto y en carros están asaltando.

San Pedro Sula

“Dame todo lo que tenés, sino le disparo a tu hija, rápido, rápido”. Esa frase le

resuena en la cabeza a María Méndez, una madre de familia que se dirigía a

una escuela de baile a dejar a su hija.

Conversaba con su hija mientras esperaba avanzar en el tráfico.

Repentinamente un hombre a bordo de una moto se puso a su lado, sacó un

arma y le apuntó a la joven mientras repetía que le diera todo.

La obligó a entregar todo y se marchó como si nada en medio de los carros ,

muchos conductores ni siquiera se percataron del hecho.Una de las

pertenencias robadas fue su teléfono y por trámite interpuso la denuncia,

aunque confiesa que no tuvo esperanza de que resolvieran su caso y

recuperaran sus pertenencias.

Cuando buscó que le dieran seguimiento en las cámaras

del 911 le mencionaron que están fuera de servicio.

Más tarde trascendió otro testimonio alertando a la

población.

“Venía por el bulevar Mackey – Unitec cuando vi a

dos hombres, cada uno en una motocicleta. Me llamó la atención que uno de

ellos le hizo señas al otro con su dedo índice como haciendo círculos. El otro

lanzó, justo antes de que pasara mi carro, un rollo como de hierro con alambre.

Al instante sonó el ruido bajo el carro, me iba parar, no quería que se dañara el

vehículo, pero ellos venían a un lado mío y mi instinto me hizo seguir aún con

el ruido.Seguí avanzando y paré donde unos muchachos que estaban

instalando cables. Ellos me auxiliaron y sacaron el hierro de la parte de bajo del

carro”.

Esa es otra de las formas de asaltar que están ocurriendo en ese sector. Varias

personas revelaron que han sido despojadas de sus pertenencias con este

modus operandi y en este bulevar.Pero los asaltos y delincuencia común están

a la orden del día en distintos sectores de la ciudad, Barandillas, Ruiz, Smith,

Guadalupe, El Roble, Altamira y Las Mesetas, donde sujetos a bordo de

motocicletas y carros le están quitando las pertenencias a la gente, la cual ni

siquiera interpone las denuncias.

Similar situación se vive en la colonia Satélite. Las personas denuncian

constantes asaltos de cuatro hombres en un turismo blanco.

Estacionan el vehículo en la entrada de los pasajes y asaltan a toda persona que

van encontrando a su paso. Otros hasta han sido encerrados en sus casas.

Cuando algunos afectados denunciaron, los agentes respondieron que solo

tenían una patrulla en la zona y que no sabían si las cámaras del 911 servían

para poder dar seguimiento.