MP: No hubo pruebas contra Juan Orlando Hernández

San Pedro Sula, Honduras.

El fiscal adjunto de la república, Daniel Sibrián, explicó por qué nunca hubo un requerimiento fiscal por parte del Ministerio Público para el expresidente Juan Orlando Hernández, extraditado a Estados Unidos.

El exmandatario está enfrentando un proceso judicial en Estados Unidos por tráfico de drogas y armas, pero en Honduras la Fiscalía no le hizo ninguna acusación por tales delitos.

Sibrián aseguró que sí hubo algunas denuncias e investigaciones en contra de JOH, pero sin

llegar a tener pruebas suficientes para requerirlo.

“Investigaciones en su momento se hicieron, pero hay que analizar las pruebas que se aportan, hubo una investigación cuando se pidió un informe al Congreso, pero no hubo información objetiva.

La denuncia o investigación no llegó a un punto donde se pudiera proceder y eso ocasionó que cuando se presentó la solicitud de extradición, como no había ningún proceso, no hubo

impedimento para la extradición”, señaló.

Sibrián, incluso, aseveró que “nosotros no conocemos las pruebas en EE UU al grado tal que ellos hasta reprogramaron la audiencia”.