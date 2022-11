Ónice Flores, mi contenido no es para cualquier «pedorro» que quiere ver mujeres desnudas

«Hey si no quieren pagar la suscripción no la paguen, nadie los está obligando, mi contenido es para mis fans no para pedorros que quieren ver cualquier mujer pelada, suscripciones baratas es lo que más sobran no sé qué alegan vayan pa’ otro charco», escribió.

La plataforma Fansly es parecida a OnlyFans ya que los creadores de contenido también venden contenido erótico a los suscriptores.

Flores quien también es conocida como «Campanita» ofrece tres tipos de paquetes en Fansly, el bronce que cuesta 60 dólares mensuales (unos 1,477 lempiras), la de plata de 100 dólares (2,462 lempiras) y la de oro que tiene un valor de 200 dólares (4,925 lempiras).

Sin embargo hay muchos que critican a la joven porque supuestamente comparte fotografías muy similares a las que publica en otras redes sociales, por lo que consideran que los precios están elevados.