Danny Aparicio y Ximena Juárez: mejor conocidos en Tik Tok como “Los Tóxicos Hn”.

El joven, que pretende estudiar Administración de Empresas , aseguró que su relación no es tóxica, o al menos no tanto, como en sus videos y que se trata de una simple actuación, aunque sí dejó claro que “La Pulga”, como le dice de cariño a su prometida, sí es realmente celosa.

¿Cómo se conocieron? DA (Danny Aparicio): Nosotros decimos que sí fue amor a primera vista. Nos conocimos a través de Facebook. No sabíamos que estudiábamos en el mismo colegio, luego que ella se vino a vivir aquí. Di el primer paso al enviarle la solicitud, ella me la aceptó y comenzamos a chatear, aunque reconozco que yo le respondía cada tres o 10 días. Yo le decía que nos conociéramos, luego le pregunté si sus padres le daban permiso de salir y ella me dijo que sí, pero tuvimos un problema y no se pudo, entonces fui a la casa de ella y ahí nos conocimos. Creo que ni una semana duramos como solo amigos, confiesa.

EH: Pronto van a ser papás ¿Cómo se sienten? DA: Muchos dicen que es falso (parte del show), pero nosotros tratamos de ignorar esos comentarios que nos dejan. Nos sentimos muy felices, alegres, contentos y pues queremos tres. Este es el primero. EH: ¿Por qué decís que les mencionan que el embarazo es falso? DA: Porque en uno de nuestros videos, cuando íbamos a anunciar el embarazo, ella sale en una parte del video acomodándose algo ahí, entonces la gente empezó con el cuento de que es falso el embarazo de ella.

EH: ¿Ya tienen el nombre de la bebé? DA: Se va a llamar Briana Elizabeth. EH: ¿Ya están listos para la llegada de la bebé? DA: Estamos preparándonos ya. A ella (Ximena) le dan nervios porque es primera vez, no sabe lo que se siente.

EH: ¿Y la boda para cuándo? DA: Estamos empezando a ahorrar para la bebé y pues tal vez el otro año primero Dios nos casemos. EH: ¿Suelen compartir mucho con sus seguidores? DA: Claro que sí. Todo lo que nosotros hacemos se los compartimos a ellos porque ellos son como una familia para nosotros y pues todo lo que nosotros hacemos ellos también lo tienen que saber.

Aunque la red social no les ha dejado grandes ganancias, la pareja ha logrado construir su cuarto y hacerse de algunas cosas para seguir cosechando éxitos en su vida. EH: ¿Cómo surge la idea de llegar a Tik Tok? DA: La idea la tomamos los dos. Nosotros comenzamos a ver que la gente hablaba de Tik Tok, la plataforma más viral que está ahorita. Hablamos y luego empezamos a subir los videos nuestros, los mismos que hacíamos para Facebook también en Tik Tok. Ahora subimos diferentes, tal para Facebook, tal para Tik Tok. Entonces así fue empezando y cuando mirábamos que iban subiendo los seguidores y las vistas, eso nos motivaba a seguir subiendo más videos. EH: Los tóxicos ¿de dónde nacen? DA: Antes de comenzar la pandemia , la idea la tomé yo. Le dije a Ximena que si le hacía una página, que al inicio se llamaba “La Tóxica Hn”, porque solo ella salía en los memes y videos al comienzo. Con el tiempo le dije que iba a salir yo, fue cuando empezamos a salir juntos y cambiamos el nombre. Los tóxicos es porque muchas parejas se identifican con nuestros videos y nos lo hacen saber en los videos y comentarios que nos dejan nuestros seguidores. EH: ¿Cuándo se dan cuenta de que sus videos están siendo virales y que están llegando a personas de otros países? DA: Las estadísticas lo dicen todo. Nuestros videos han llegado a países que nosotros no teníamos ni idea de que íbamos a llegar ahí como Ucrania, Inglaterra, Francia, países europeos. Nos han escrito de varios países y nosotros nos sentimos muy felices porque nunca creímos que íbamos a llegar hasta ahí, tan lejos. EH: ¿Les ha cambiado la vida desde que se volvieron tan populares? DA: La verdad que sí. Hicimos nuestro cuartito, tenemos nuestras cosas, ya vivimos aparte. Tanto como en los viajes, como de pareja y ahora que ya nos sentimos más felices con la llegada de nuestra bebé. EH: ¿Qué les ha ayudado a inspirarse para hacer estos videos? DA: Nuestra inspiración número uno son nuestros padres, luego nuestros seguidores que están al pendiente de los videos que nosotros hacemos. Ellos nos inspiran a seguir.

EH: ¿Y en la comunidad, la gente ha llegado a reconocerlos más cuando van por la calle? DA: Sí, aunque no nos hablan. Nos graban y nos toman fotos que luego nos envían a la página. Sí nos reconocen, porque donde nosotros vayamos no hay ninguna persona que no nos reconozca. Siempre hay personas que se quieren tomar fotografías con nosotros. Incluso, fuera del país, hemos ido a El Salvado y Ecuador donde tenemos bastantes seguidores. EH: ¿Cómo hacen para lidiar con los comentarios, buenos o malos ? DA: Siempre en las redes sociales hay comentarios negativos y positivos. Uno no tiene que aferrarse a los negativos porque si uno se aferra mucho a esos comentarios nunca va a salir adelante. Mientras que si uno se aferra a los comentarios positivos, pues uno sigue adelante sin importar los comentarios. EH: ¿Cómo reacciona su familia con su popularidad? DA: Mi madre y la mamá de ella (Ximena) han salido en algunos videos, pero no los tomamos en cuenta porque ellos salen con pena y no quieren salir. Nosotros no podemos obligarlos a que salgan en los videos. EH: ¿Cómo surge la idea de compartir cosas de su vida privada? DA: Nuestros seguidores quieren saber mucho de nosotros y queremos demostrar lo que hacemos. No todo, sino que parte. Nuestros seguidores son como una familia para nosotros. EH: ¿Cómo es su vida fuera de Tik Tok? DA: Yo edito videos, me dedico a mirar televisión o jugar fútbol. La tóxica mira Netflix, novelas. También le gusta asear y todo, lo que una pareja siempre hace. Yo le ayudo a asear porque ella no lo puede hacer mucho porque la doctora ya le dijo que se cuidara. Para mí eso no es algo malo, es como cualquier persona que lo puede hacer con tal tenga ambas manos y los dos piecitos lo puedo hacer. EH: Ximena es realmente consentida como en los videos o es actuación. DA: Muchas personas dicen que ella realmente es tóxica, pero lo hacemos por actuación, aunque sí es celosa como toda mujer. EH: ¿A quiénes admiran en Tik Tok? DA: Nosotros somos naturales, no nos inspira ningún tiktoker, influencer o youtuber. Sí, ella tiene su personaje favorito, pero no nos influencia para hacer videos. EH: ¿Se tardan mucho en ponerse en el personaje? DA: No ocupamos un lápiz y un papel. Nosotros solo tomamos una idea de lo que vamos a grabar y pues ahí sale natural. Eso fluye. No hay videos con cortes, entonces es natural, solo tomamos la idea y qué es lo que vamos a decir y ya. La edición depende de cuánto dura, pero unas dos o tres horas.

EH: ¿Cuánto tiempo duran en grabar? DA: En grabar unos cuatro minutos, de un solo, ya sabiendo lo que vamos a decir y la idea. EH: En su diario vivir, ¿son tóxicos o no? DA: Somos tóxicos solo para divertirnos. En nada malo. EH: Pregunta indiscreta, pero que todos queremos saber. ¿Se gana mucho dinero generando contenido en redes sociales? DA: En Tik Tok recibimos ingreso por los regalos, las personas nos donan. Esos son los ingresos que tenemos. EH: ¿Cuál es su video más viral? DA: Es el que se llama “Yo solo tengo la puntita de la chiche” que se subió el 7 de septiembre de 2020 y tiene más de 36 millones de reproducciones. EH: ¿Les ayudó la pandemia para generar contenido? DA: Sí, grabábamos. Durante la pandemia, donde nadie salía, estábamos encarcelados todos y comenzamos a grabar y grabar. EH: ¿De dónde provienen la mayoría de sus seguidores? DA: La mayoría son de México. Honduras está en el tercer puesto y el segundo es Guatemala. EH: . ¿Cómo actuaría la tóxica si le cae un mensaje comprometedor a Danny de una amiga? DA: Siempre que me cae mensaje me pregunta ¿esa quién es? ¿por qué te anda escribiendo así? Y ya ha bloqueado personas. Yo en cambio, soy muy disimulado. Ya si a ella le escriben cosas amorosas no le digo nada. Yo aparto los celos.

Los conocemos más a profundidad

EH: ¿Realmente son tóxicos? DA: No. Aunque de tóxicos, tal vez un cinco. EH. ¿Quién es más celoso? DA: Ximena, desde siempre. Como dice ella, yo solo me esperé unos seis meses para que no me dejaras. EH: ¿Quién dio el primer beso? DA: Los dos quisimos al mismo tiempo. EH. ¿Quién dio el primer paso? DA: Ella puso un estado en WhatsApp con todas las reacciones y en cada una de ellas decía algo y yo le mandé el corazón porque decía algo como de tener una relación. Yo le mandé el corazón y ella me preguntó si era cierto lo que le había enviado. Luego me dijo que se lo dijera al día siguiente -que era el 12 de julio- en persona, le dije que si quería ser mi novia. EH: ¿Cómo se dicen de cariño? DA: Yo le digo “Pulga” o “Tóxica” y ella “Amor”. EH: Alguna vez se han peleado y dejado de hablar DA: Sí, pero no duramos más de 12 horas sin hablarnos. Ya al momento estamos alegres otra vez. EH: ¿Cuánto tiempo tardaste en enamorarte? DA: Creo que fue al instante y ella también. EH: ¿Es fácil grabar con tu pareja? DA: Sí, es fácil y rápido porque uno ya está acostumbrado a grabar videos espontáneos porque solo tomamos ideas y salen ya rapidito. EH: ¿Qué es lo que más admiras de Ximena? DA: Lo que más admiro de ella es que a pesar de todo ella está ahí conmigo, a pesar de las peleas, de los problemas y de todo ella está siempre conmigo, hablándome. EH: ¿Qué te hace sonreír? DA: Una es ver a mi madre feliz y ver a Ximena feliz, a las dos personas que más amo en este mundo.