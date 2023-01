Mediante un comunicado, colectivos del «Territorio 17», facción del partido distribuida en el barrio El Manchen de Tegucigalpa, capital de Honduras, defendió a las empleadas Sthefanie Núñez e Idania Torres, quienes son militantes del partido en ese sector.

«Rechazamos las agresiones que han sufrido las compañeras Sthefanie Patricia Núñez subcoordinadora del colectivo del Barrio El Manchen, de igual manera la compañera Idania Magdalena Torres, ambas miembros de esta organización política, y demás compañeros y compañeras a los que se les han vulnerado sus derechos», señaló el comunicado.

El escrito exige respeto de derechos labores, civiles y políticos para todos los empleados de la actual administración, por lo que piden la destitución de Gómez, de la empresa.

«Exigimos la deducción de responsabilidades y destitución inmediata de Leonel Gómez Sánchez y afines, del Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados SANAA», cerró.

Video difundido

En el vídeo aparece el titular del Sanaa muy alterado, gritando e insultando a la joven, supuestamente, por no estar las féminas, de acuerdo con su horario laboral.

«Ya le he dicho que su horario es a las 6:00 p.m. ¿Por qué está jod…?», dice el hombre enfurecido.

«Usted toda la vida está con la misma m… Si no le parece váyase. Usted estuvo va de jo… que quería estar trabajando aquí, y cuando están aquí solo son m… las que quieren. No joda», dice Gómez en el vídeo de tres minutos de duración.

No obstante, Stefany no se queda callada ante los insultos del funcionario y le responde: «No me grite así, porque no se lo voy a permitir. Vaya grítele a sus mujeres, porque yo mujer suya no soy, para aguantarle ese mal trato».