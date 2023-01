Mamá de Joan explota contra Roxanna Somoza

La madre del joven, conocido como creador de contenido colombiano, reaccionó molesta por cómo trataron a su hijo en Honduras y llamó «falsa» y «mentirosa» a la polémica tiktoker hondureña.

La señora dijo estar muy molesta con Somoza, ya que la hondureña bloqueó de redes sociales a toda la familia de su ahora expareja.

“La verdad sí tengo una rabiecita con ella, por qué ella tiene que bloquear a mi familia, yo le dije a ella que dejara de hablar mal de mi hijo, todo lo de ella es puro show, ella no puede hacer todo eso y jugar con la integridad de las personas solo para ganar seguidores”, comenzó diciendo la señora.

Asimismo, recalcó que los problemas de su hijo no fueron por dinero, sino porque estuvo solo en el aeropuerto, “acá la tratamos bien a ella le dimos las mejores intenciones. Yo quiero hablar de frente y cuando ella estuvo acá la tratamos bien, ella nunca tuvo que pagar un peso acá, uno debe ser atento y si ella está diciendo cosas por qué tiene que bloquear a la familia”, se preguntó.

“Las cosas son como son, a mí me da rabia porque ella me parece falsa y he tratado de defenderla, pero lo de Emiliano fue puro show, y la relación con mi hijo son puro show, aprendan a asumir las cosas de frente y no por la espalda, te recibimos con los brazos abiertos, mi hijo fue allá a tener una bonita relación con Roxanna”.

Joan aclara que no se fue con deudas

El colombiano de 24 años también expresó que él nunca vino a Honduras de mantenido, ya que él llevaba dinero para pagar sus gastos, “yo le dije a ella si quiere el dinero lo puede utilizar, yo entiendo que mis actitudes pudieron haber fallado, soy joven estoy aprendiendo a un montón de cosas, yo no quiero pelear”.

Asimismo, le envió un mensaje a Roxanna Somoza, donde le pidió aclarar las cosas de frente, “yo le dije a ella que después le podía ayudar, tengo mi conciencia tranquila, sí le debo dinero al gordo, y ya le dije que me mande la cuenta para pagarle los 500 lempiras”.