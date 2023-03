Declaran sin lugar petición de cambio de medidas para exoficial Santos Orellana

El exoficial castrense es señalado por el ente acusador por la presunta comisión del delito de lavado de activos.

El Poder Judicial informó que el imputado había presentado la caución hipotecaria de dos bienes inmuebles a la sala que conoce el caso para cambiar su medida de prisión preventiva.

No obstante, el Tribunal de Sentencia declaró no ha lugar la petición argumentando que la caución presentada no era proporcional con el valor supuestamente lavado.

El abogado defensor Julio Herrera comentó que este lunes se realizó la solicitud de la juramentación de los peritos fiscales.

Amplió que la defensa pidió que se suspenda la realización de la audiencia para la esposa y suegra del capitán de las Fuerzas Armadas mientras no se tenga la evaluación física de las personas y el dictamen de los peritos.

Indicó que los peritos tienen un plazo de cinco días para realizar la pericia antes de presentarla ante los magistrados de la Sala I.

Aunque no descartó que el exoficial vuelva a solicitar una revisión del cambio de medidas para que pueda defenderse en libertad.

Expediente

De acuerdo a las investigaciones, un testigo protegido originario del sector de Brus Laguna, Gracias a Dios, manifestó que el exoficial realizaba operativos en la zona y al encontrar dinero o droga no la declaró en su totalidad.

Orellana se quedaba con parte de lo incautado y las armas decomisadas eran llevadas a un grupo delictivo de La Ceiba denominado “Zipe”.

El excapitán también habría participado en decomisos de vehículos donde se transportaban millonarias cantidades de dólares.

También es señalado por estar involucrado en la muerte de un informante de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés).

Asimismo, Orellana en escuchas telefónicas negociaba la entrega de droga luego que esta era robada a otras organizaciones criminales en el sector de La Mosquitia. Todo este dinero consecutivamente era enviado a su esposa y suegra.

Según el análisis financiero se señala que durante su estancia en la FFAA recibió en concepto de ingresos brutos más de dos millones y medio de lempiras y 813 mil 918 lempiras en salarios netos.

Sin embargo, su esposa y suegra tuvieron, de acuerdo a los análisis bancarios y las fuentes de ingresos en el periodo comprendido entre los años 2010 a 2020, más de 238 millones de lempiras no justificados.