La polémica entre Salvador Nasralla y Marlene Alvarenga «ella no es de mi target».

‘Gracias a Dios, no soy de su target’: Marlene Alvarenga responde a Nasralla

Ella asegura que él le pidió ser su amante, mientras que el ingeniero respondió que ella no es de su «target».

Luego que la exdiputada y presidenta del Partido Anticorrupción (PAC), aseguró que el designado presidencial le pidió ser su amante, este no se quedó callado y respondió.

El también presentador aseveró de manera que nunca le ha hecho este tipo de propuestas a ninguna mujer, menos a la que fue su compañera en el partido político.

«Yo salí con muchas mujeres antes de conocer a mi esposa pero primero: no es mi estilo; segundo hay que, más o menos, ver el nivel de ella en comparación con el tipo de bellas mujeres con las que yo salí toda mi vida, y me casé con una mujer bella, o sea, que como dirían los de mercadeo ‘no es mi target'», dijo Nasralla.

Marlene respondió sin pelos en la lengua

«Gracias a Dios no soy de su target no me llega ni al talón del pie a mí», aseguró en un comentario la abogada catracha, luego de enterarse de lo dicho por el ingeniero.

Asimismo, aseveró que Nasralla «tiene que hacer show» y que «yo no soy de esas maripositas por eso mismo te rechacé», puntualizó.