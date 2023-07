HONDURAS ESTÁ EN DECRECIMIENTO

Las empresas privadas cada día manifiestan más las grandes pérdidas de dinero, pero sobre todo las faltas de empleo que está causando esta nueva normalidad del toque de queda, destacando que por ello miles de hondureños en la ciudad de San Pedro Sula, podrían estar acercándose a la pobreza extrema.

El expresidente de la Cámara de Comercio Industria de Cortés (CCIC), Luis Larach, asegura que con el toque de queda los negocios están siendo afectados de manera rotunda, hasta el momento de que no llegan clientes y tener que despedir a los empleados por no ajustar su salario, de la misma forma también está siendo afectado el turismo, ya que a la mayoría de las personas les da miedo visitar una ciudad con toque de queda.



“Esto nos afecta enormemente, la industria turística se está viendo afectada, igual que los restaurantes y bares, en estos últimos años ha sido una economía de subsistencia que prácticamente ha sido con la inversión local y con este toque de queda por supuesto se está afectando y más en los meses de junio y julio, que son importantes porque hay mayor actividad en estos tipos de negocios”, indicó Larach.

De igual forma se menciona que no han llegado nuevas inversiones al país, ya que por las problemáticas que se están viviendo no hay personas que quieran tener el riesgo de invertir y que al parecer los inversionistas que ya estaban anteriormente están reinvirtiendo un poco más de sus utilidades.

“No ha llegado ninguna inversión, la inversión extranjera directa que se ha incrementado en este año, han sido apenas 300 millones y pico, de los cuales es muy por debajo de lo que hemos estado viendo en años anteriores, más bien vienen decrecimientos, es el crecimiento vegetativo de los inversionistas extranjeros que ya están aquí y están reinvirtiendo un poco más”.

Larach, afirma que los recursos humanos se están yendo para España y Estados Unidos, dejando al país en un decrecimiento, ya que como no se pueden generar empleos las personas persisten en nuevas opciones de vida.

“La inversión en Honduras no va a crecer, lamentablemente las opciones que tenemos es que busquen en otros lados, pero esa no es la solución, la solución es que nosotros tenemos que buscar opciones, no hay meseros, no hay talabarteros y no hay operadores de máquina, el recurso humano se nos está llenado porque no estamos generando la oportunidad en nuestro país.

Larach, hace un llamado al gobierno para que se unan con el sector privado para crear un ambiente necesario y no el ambiente hostil que se ha estado generando en los últimos meses.