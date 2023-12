Repudio generalizado por la entrega de “bono navideño” a los diputados de Libre.

El fin de semana Redondo dio bono de L500 mil a diputados propietarios y L300 mil a suplentes.

El despilfarro de fondos públicos a través de subvenciones, bonos o subsidios para diputados oficialistas del Congreso Nacional ha despertado el cuestionamiento y el rechazo de diversos sectores hacia la junta directiva encabezada por Luis Redondo.

En el pasado, Redondo y su directiva cuestionaban la entrega de recursos a los diputados porque generaban corrupción, pero en la actualidad ellos mismos se encargan de repartir los fondos, los cuales continúan siendo entregados y manejados sin un asidero legal que lo permita.

“Un diputado no debería manejar ni tres lempiras, no está diseñado legalmente para manejar fondos, sino para legislar, eso es incumplir los roles constitucionales y legales”, aseveró el analista político Luis León.

De su lado, el diputado nacionalista Jack Uriarte reprochó que “están haciendo

desastres con el dinero del pueblo hondureño, ahora no son L300 mil son L500

mil, otorgados por el presidente de facto como bono navideño”.

Sin que exista un asidero legal que permita la entrega de fondos, Luis Redondo sigue cayendo en ilegalidades al repartir jugosos cheques a diputados afines al Partido Libre.

A criterio del subdirector de transparencia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Juan Carlos Aguilar, “los diputados no tienen que manejar fondos, para eso están las secretarías de Estado, se utiliza para crear clientelismo político”.

Durante el fin de semana, Redondo repartió 500 mil lempiras a los diputados

propietarios, mientras los suplentes recibieron 300 mil lempiras por concepto

de “bono navideño”.