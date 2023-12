Cargos de elección en el Legislativo se tienen que elegir en el pleno.

El jefe de la bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, indicó que “por fin empezó un diálogo franco, claro, de frente, con temas para construir y querer regresar a la labor legislativa”, por lo que esperan tener avances, “de aquí al 8 o 10 de enero”.

Tras un día cargado de reuniones con las comisiones del Partido Libertad y Refundación (Libre), para poder llevar a cabo un consenso político por la democracia y la gobernabilidad, este día las bancadas deben analizar los temas discutidos.

“Cada partido tiene que analizar si los apoya o no, si respalda o no”, dijo al mencionar que entre los temas en agenda son el Presupuesto 2024 -el cual el Partido Nacional no acompaña-, los cargos de elección que hacen falta en el Legislativo se tienen que elegir en el pleno y no por la Comisión Permanente y la elección del fiscal general con 86 votos.

Zambrano también dijo que otro de los temas es la elección de la directiva del Congreso Nacional que vence cada dos años, “ellos están buscando los votos porque solo con Libre no alcanzan los votos necesarios para poder elegir una directiva”.

Las amnistías tendrán que esperar, porque la semana pasada fueron rechazadas y Zambrano explicó que la ley establece que los decretos desechados en una legislatura se tienen que ir hasta la próxima.

El diputado dijo que el ultimátum emitido por la Comisión Permanente es una amenaza que no abona a este recién iniciado diálogo.