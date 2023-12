Desaparecen dos hermanas en bajos de Choloma

Choloma, Cortés

Dos hermanas identificadas como Ana Elizeth Jordan Chavarría (13) y Andrea Dayana Chavarría Meléndez (16) se encuentran desaparecidas desde el jueves 28 de diciembre en la aldea la Bueso en los bajos de Choloma, al norte de Honduras.

La familia de las menores está preocupada y ha pedido a quienes las hayan visto que por favor les ayuden a localizarlas. Los números a los que pueden llamar son: 9557-8962 y 95613715.

Según relato de los vecinos, las dos jovencitas fueron vistas el jueves 28 de

diciembre a las 5:30 am cuando salían de su vivienda.

“Ellas se subieron a un taxi de un hermano de acá, pero él al ver que Ana

estaba llorando les dijo que no las podía llevar porque se estaban escapando

de la casa”, dijo un familiar de las menores.

Una de las menores sacó su ropa.

La mayor de las dos empacó su ropa y la Ana Elizeth no. “Nos dijeron que la

niña le estaba rogando a su hermana que no se fuera y por eso es que estaba

llorando”.

La preocupación en la familia se acrecentó porque los vecinos dijeron que

luego de bajarse del taxi, solo la mayor se subió a una moto con un muchacho y la niña quedó en el lugar.

“Nos preocupa la menor porque la otra creemos que se fue con marido, pero

la menor quedó sola y de mdrugada”, contó Pablo Ismael Jordan, padre de la

jovencita.

Desde el jueves el padre de las muchachitas las ha buscado en centros

hospitalarios y ha solicitado ayuda a la población para poder dar con el

paradero de ambas