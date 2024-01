Organizaciones de padres de familia rechazan la nueva malla curricular del gobierno por la teoría de género.

Esta organización ha celebrado marchas y mitines en diferentes ciudades del país denunciando el contenido del nuevo plan de estutios del país con apoyo de gobiernos cooperantes sin considerar la opinión de los maestros y padres de familia.

“Llamamos a los padres de familia a un estado máximo de alerta porque no queremos que esa malla curricular sea implementada sin que sea conocida y validada, como dice la ley, no por los gobiernos cooperanes, sino por los padres de familia y maestros”, dijo Dunia Muñoz, una de las portavoces del movimiento.

“Tienen que haber mesas de discusión donde debemos estar los padres de familia y los docentes y hasta que sea validado debe ser aplicado sino estamos hablando de violación de derechos y procedimientos dentro del sistema educativo”, agregó.

También “aprovechamos para pedirle a la Presidenta, Xiomara Castro para que ponga orden en el sistema educativo y al ministro de Educación, Daniel Sponda, que sea coherente con lo que ha manifestado, sabemos que es un hombre bueno”.

Recalcó que “esta ley no ha pasado las etapas de validación y no puede pasar a la etapa de experimentación porque nuestros hijos no son ratitas de laboratorios en las cuales van a experimentar cosas a espaldas de los padres”.