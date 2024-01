Banco Mundial (BM) ajusta a la baja previsión de crecimiento para Honduras en el 2024

La economía de Centroamérica se desacelerará en el 2024 y crecerá un 3.7%, frente al 4.1% del 2023, con Panamá a la cabeza con una expansión del 4.6% del producto interno bruto (PIB) y un ajuste a la baja en el caso de Honduras, según las previsiones actualizadas del Banco Mundial (BM) difundidas este martes.

El crecimiento esperado de un 3.7% en 2024 y de 3.8% en el 2025 de Centroamérica, que para el estudio del BM toma en cuenta los datos de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá, supera las perspectivas para América Latina y el Caribe, proyectadas en un 2.3 y 2.5%, para este y el próximo año, respectivamente.

Panamá lidera expansión subregional en 2024 y 2025

La economía de Panamá crecerá un 4.6% en 2024 y un 5.3% en 2025, según las proyecciones del Banco Mundial, que las ajustó rebajando 1.2 y 0.6 puntos porcentuales, respectivamente, respecto a sus previsiones de junio pasado.

A Panamá le siguen Costa Rica, con una expansión económica del 3.9% y del 3.6% en el 2024 y 2025, respectivamente; Guatemala, con 3.5% en ambos años; Nicaragua, con 3.2 y 3.5%; Honduras, con 3.2% y 3.4%; y El Salvador con un 2.3% tanto en el 2024 como en el 2025.

BM ajusta a la baja previsión de crecimiento para Honduras

El Banco Mundial ajustó a la baja para el 2024 y 2025 las previsiones de crecimiento de Panamá; de Honduras, con -0.5 y -0.4 puntos, respectivamente; y de Nicaragua, con -0.2 este año.

Por el contrario, revisó al alza las perspectivas de Cosa Rica, con 0.9 y 0.4 puntos en el 2024 y el 2025, respectivamente; y de El Salvador, con 0.2 puntos en ambos años.

Costa Rica, economía líder en crecimiento en el 2023

Costa Rica lideró el crecimiento económico de Centroamérica en el 2023 con una expansión del 5.2% del PIB, según los datos del Banco Mundial, que ajusto un 2.3 puntos porcentuales al alza esa previsión respecto a la de junio pasado.

La segunda economía de mayor crecimiento en el 2023 fue Panamá con un 4.9%, un -0.8 puntos porcentuales respecto a la previsión de junio pasado, y le siguieron Guatemala, con el 3.4% (+0.2); Honduras con el 3.2 % (-0.3); Nicaragua con el 3.1% (+0.1) y El Salvador con el 2.8% (+0.5).

La economía de República Dominicana, que forma parte de la subregión del Caribe en el estudio del Banco Mundial, pero es miembro del Sistema de la Integración Centroamericana (Sica), creció un 2.5% en el 2023, con ajuste de un -1.6 puntos respecto a la previsión de junio pasado del multilateral, y se espera que lo haga en un 5.1% en el 2024 (+0.3) y en un 5% en el 2025. (EFE)

El panorama de inversión y crecimiento económico para Honduras en este 2024 no es positivo, alertó el empresario de la industria textil confección, Jesús Canahuati.

La fuente detalló que Honduras necesita una inversión de tres mil millones de dólares para crecer en un 6 por ciento.

En ese sentido, Jesús Canahuati pidió al gobierno cambiar el tono de la conversación a algo más de promoción y menos tensión entre los hondureños.

Asimismo, dijo que el mensaje es para el inversionista nacional y extranjero para hacer una planeación de nuevas inversiones ya que no se vislumbra un panorama positivo si no se realiza una mesa de diálogo.

El dirigente empresarial, apuntó que la incertidumbre persiste y hay que eliminarla para hablar de cosas positivas porque en este momento el panorama no es tan halagador.

Las empresas de Inversión Extranjera Directa (IED) en Honduras generaron un flujo de inversión positivo por 327.7 millones de dólares entre julio y septiembre de 2023, acumulando 761.1 millones de dólares en nueve meses, pese a salida de capital norteamericano.

El Banco Central de Honduras (BCH) informó que el monto acumulado de enero a septiembre del 2023 sumó 761.1 millones de dólares, 113.2 millones de dólares más que lo registrado en el mismo lapso de 2022 (647.9 millones) originados en su mayor parte por el incremento de la reinversión de utilidades de las filiales extranjeras que operan en el país.

La Industria Manufacturera es la actividad económica que concentró la mayor participación en el flujo de inversión directa en el tercer trimestre de 2023 con un monto de 157.1 millones de dólares, conformado por una mayor reinversión de utilidades y entradas de otro capital.