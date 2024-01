Advierten: Dormir Cerca del Teléfono Puede Aumentar el Riesgo de Cáncer.

El Departamento de Salud Pública de California (CDPH) ha emitido una llamada de precaución para evitar los riesgos asociados con la radiación electromagnética de los dispositivos móviles. Se afirma que dormir cerca de estos equipos no solo aumenta las posibilidades de contraer enfermedades, como el cáncer, sino que también empeora las probabilidades cuando se realiza de manera prolongada y constante.

La doctora Karen Smith, directora del CDPH, destaca la importancia de mantener una distancia prudente de los dispositivos para reducir la exposición a la radiación. Aunque no hay un estándar de seguridad específico establecido por la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) sobre la distancia ideal, el CDPH sugiere evitar ciertos hábitos:

– *No llevar el teléfono en el bolsillo.*

– *No colocarlo cerca del oído.*

– *No dormir cerca de él.*

– *Evitar utilizarlo en movimiento para reducir la exposición a la señal, especialmente en transporte público.*

Este llamado a la precaución destaca la importancia de la conciencia sobre la exposición a la radiación de los dispositivos móviles y cómo ciertos hábitos cotidianos podrían afectar nuestra salud a largo plazo.