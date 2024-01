Ana García “la campaña de odio” contra mi esposo Hernández “no para”.

Cierran cuenta para recaudar fondos para defensa de JOH en EEUU

La defensa legal del expresidente hondureño, Juan Orlando Hernández (JOH), enfrenta un revés significativo con el cierre de la cuenta destinada a recaudar fondos para su defensa en Estados Unidos. Este inesperado acontecimiento plantea nuevos desafíos para el equipo legal del exmandatario.

“Aquellos que no quieren que la verdad se sepa hicieron una campaña para detener la recaudación de fondos a través de la página Go Fund Me para pagar la defensa de @JuanOrlandoH”, escribió García en la red social X (antes Twitter).

Agregó que “la campaña de odio” contra Hernández “no para” y que “sigue siendo perseguido por las acciones que impulsó en contra de la criminalidad organizada y a favor de las familias hondureñas”.

Repercusiones en el Equipo de Defensa: Estrategias Ajustadas y Nuevos Desafíos

Se aborda cómo este cierre afecta al equipo de defensa de JOH, destacando las estrategias que podrían ajustarse y los desafíos adicionales que enfrentarán en el futuro cercano.

Se especula sobre las posibles consecuencias de este evento en el desarrollo legal de Juan Orlando Hernández y cómo podría influir en su situación procesal en Estados Unidos.

El artículo concluye con una reflexión más amplia sobre los desafíos financieros que enfrentan los casos de alto perfil y cómo la financiación de la defensa legal puede convertirse en un factor crítico en el desarrollo de estos procesos judiciales.

