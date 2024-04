Honduras registra más de 70 feminicidios en lo que va de 2024

La directora del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Migdonia Ayestas reveló este miércoles que en lo que va de 2024, Honduras registra más de 70 asesinatos de mujeres (feminicidios), lo que para Ayestas representa una emergencia nacional.

En ese sentido, Migdonia Ayestas manifestó que por las muertes violentas la población vive con el miedo de no saber si salir o no a la calle, “porque en los espacios públicos es donde están quitándole la vida a las mujeres y las niñas, sin duda es una preocupación”.

“El área urbana es donde es más frecuente la violencia contra las mujeres y los feminicidios, y en los municipios del Distrito Central, San Pedro Sula, Choloma, La Ceiba, Danlí, Juticalpa y Catacamas, es donde más violencia contra las mujeres se ha ejercido”, comentó.

La directora del observatorio de la violencia finalizó diciendo que cuando las instituciones encargadas de la seguridad pública no desarrollan los procesos de investigación, no capturan, no supervisan y no judicializan estos casos “el mensaje que se manda es que pueden seguir haciéndolo”.