Rechazan renuncia de Nasralla.

La directiva del Congreso Nacional rechazó someter al pleno la renuncia del designado presidencial Salvador Nasralla después de leer un análisis jurídico sobre el tema.

El presidente del legislativo, Luis Redondo dijo: En uso de mis facultades Constitucionales establecidas en los artículos 321, 322, 323, 324 y 374 de la Constitución y, de los artículos 1 y 22 numerales 1, 2, 3, 4, 5, 7, 15 y 24 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.

Y cumpliendo con mi deber de proteger, cumplir y hacer cumplir la Constitución, no puedo someter al pleno, ni dar trámite a esta solicitud que lo que pide es violentar la Constitución, violentar los artículos pétreos de nuestra Constitución.

Y no voy a apoyar ni directa, ni indirectamente ningún tipo de reelección presidencial, ya que se incurren en delitos imprescriptibles. Y no voy a someter a los Congresistas a una acción que acarrea responsabilidad que no prescribe.