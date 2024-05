“Chino” Castillo: Libre negocia con experiencia y colmillo.

“Esto significa que el Partido Libre ha estado negociando porque tienen experiencia, colmillo y no sé si el presidente “Mel” Zelaya ha estado involucrado en esto, pero tienen una línea política que es el control total del sistema judicial”.

Agregó que quienes negociaron con Libre, es la gente que continúa en el Comité Central del Partido Nacional (CCPN), “y es por eso que peleo para que se retiren al igual que sus diputados, porque tienen sus días contados y de eso que no les quepa la menor duda”

Porque el Partido Nacional es primero y no ellos, “y si ese candidato o candidata presidencial nuestro está involucrado en actos que no se rigen con la ley, que mejor que no crean que así nomás se van a salvar porque la política y la diplomacia son el arte de la hipocresía”, advirtió Castillo.

“Pero sinceramente –apunto– yo analizo y veo que la responsabilidad fue de la persona que se le autorizó para que negociara con Libre y tal vez no tenía un buen colmillo de negociación, o tenía temor por intereses personales de un grupo del Partido Nacional, por los actos del pasado”

Dijo haber dialogado con diputados de su partido que se desmarcaron y le echaron la culpa de la negociación con Libre, al actual precandidato presidencial, Nasry “Asfura.

“Pero desde el Legislativo, la bancada del Partido Nacional, pudo haberse opuesto a esa negociación”, estimó.