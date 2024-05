La rabdomiólisis mata a migrantes en el desierto.

“La causa por la que los migrantes fallecen son por una severa deshidratación extrema que se llama rabdomiólisis que es una seria enfermedad que entra al cuerpo, los riñones se cierran”, confió.

Indicó que en caso de sobrevivir ante esa condición quedará enfermo de por vida, sometido a diálisis, es una enfermedad muy severa.

“Los coyotes exponen a los migrantes a esto, el cuerpo se deteriora rápidamente, cansancio, pierden el conocimiento y luego la muerte”, dijo.

Por su parte, el agente fronterizo de Tucson, Arizona, Gus Soto, califica de muy peligroso ese viaje, no te arriesgues en el sueño que puede convertirse en una pesadilla, no es fácil no crean en los coyotes o contrabandistas, las áreas aquí en Arizona son de las más peligrosas de todo el país, donde una persona puede durar tres o cinco días en el desierto con el clima que puede aproximar 50 grados en los meses de verano que están aproximándose.

“No pongas tu vida en las manos de otras personas, los hondureños cruzan por toda la república, aquí en Arizona lo hacen, pero no en los números que están ocurriendo en Texas, la delincuencia organizada ha hecho un buen trabajo, los canalizan por todo Estados Unidos”, agregó.

“No pongas tu vida en las manos de otras personas, los hondureños cruzan por toda la república, aquí en Arizona lo hacen, pero no en los números que están ocurriendo en Texas, la delincuencia organizada ha hecho un buen trabajo, los canalizan por todo Estados Unidos”, agregó.

La oficina del Forense en Tucson Arizona donde este rotativo también tuvo acceso informó que del 2000 al 2023 han identificado plenamente los cadáveres de 1,886 migrantes mexicanos, 386 migrantes de origen guatemalteco, 77 hondureños y 69 salvadoreños.

COYOTES LOS ABANDONAN EN EL DESIERTO

Muchas veces los migrantes utilizan ropa para no ser detectados, estos atuendos causan que se deshidraten más rápido.

La jefa del programa de Migrantes desaparecidos de la Patrulla Fronteriza del Valle de Río Bravo Gámez confirmó que han muerto 24 migrantes por rabdomiólisis.

Las altas temperaturas del desierto acaban con la vida del migrante rápida o lentamente, esto dependerá de la destrucción de los músculos que sufra y de las toxinas que envenenan poco a poco su organismo.