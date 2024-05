BID canceló fondos para el pago de sueldo del cuñado de la ministra, por nepotismo.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) canceló el contrato de consultoría otorgado a Daniel Brizuela, cuñado de la ministra de Salud, por nepotismo en esa entidad gubernamental.

Brizuela fue designado como director de la Unidad Técnica de Gestión de Proyectos de la Secretaría de Salud (Sesal) el 1 de abril, pero se confirmó

que su contratación fue cancelada, a menos que el gobierno lo pague con otros fondos.

“En ese momento desconocíamos la relación de parentesco. Estamos revisando

la evaluación inicial que hicimos cuando se solicitó la no objeción para la

contratación. Estamos procediendo a retirar esa no objeción”, explicó María

José Jarquín, representante del BID en Honduras.

Esto significa que “la contratación no es elegible para financiamiento del BID”.

Jarquín explicó que la no objeción se refiere a la opinión del banco para

determinar si un gasto es elegible o no para financiamiento con fondos del BID.

Jarquín también aclaró que los tres contratos que Honduras mantiene con este

banco internacional permanecen intactos, pero sin el financiamiento del salario

de Brizuela, cuya cantidad aún no se ha revelado.

“Esta decisión se limita a un contrato de consultoría específico y no afecta en

modo alguno a las operaciones que tenemos con el sector de Salud, y mucho

menos al resto de la cartera que tenemos con Honduras”, dijo Jarquín.