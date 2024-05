Javier Milei confirma que cerrará el Banco Central en Argentina

Madrid, España.

El presidente de Argentina, Javier Milei, aseguró este viernes en Madrid que el plan de cerrar el Banco Central del país sudamericano, una de sus propuestas de campaña, “sigue en pie absolutamente”, y certificó el avance de sus políticas económicas, con cuatro meses de “superhábit financiero”

En su intervención, el presidente argentino reiteró su plan de cerrar el Banco Central y afirmó que el gobierno argentino anterior “utilizó” el Banco emisor como “mecanismo indirecto” para sus cuentas.

En su intervención Milei recordó la herencia recibida del los anteriores gobiernos en el Banco Central donde, dijo, por cada peso de base monetaria había mas de tres de pasivos remunerados, “que era lo que generaba este tremendo déficit cuasifical de diez puntos del PBI (Producto Interior Bruto)”.

Al mismo tiempo, explicó, había deuda con importadores de mas de 50.000 millones de dólares y las reservas netas del Banco Central eran “negativas en 12,000 millones de dólares, había control de capitales y la brecha era del 200%”.

Además, continuó “teníamos vencimientos en pesos por el equivalente a 90,000 millones de dólares, vencimientos externos por 24,000 millones de dólares con el acuerdo con el Fondo caído y dividendos atrapados”.

“Nosotros atacamos los grifos de la emisión con el superhábit fiscal, el del sector externo, que lo exteriorizamos para recomponer la posición del Banco Central y pusimos en marcha los mecanismos de emisión endógena”, aclaró.

Política de austeridad

Milei reconoció que la política de su gobierno en estos meses ha sido de “mucha austeridad”, con un ajuste de siete puntos de PIB, pero volvió a recordar los cuatro meses que Argentina lleva de superávit financiero.

“En menos de cinco meses hicimos un ajuste de cinco puntos del PBI y además empezamos a mudar la deuda del Banco Central hacia el Tesoro y estamos logrando encaminar la inflación con una política fiscal muy dura”, señaló.

“Más tarde o más temprano vamos a terminar abriendo el mercado y al mismo tiempo se empieza a ver que la economía tocó un piso entre el mes de marzo y abril, con lo cual ya hay indicadores que demuestran que se está recuperando. Decían que era imposible hacer, pero era mentira”, aclaró.

Pero “uno tiene que tener el coraje, y en eso el liberalismo es nuestro norte”,

subrayó Milei.

EL CANCER DE LA HUMANIDAD

Lo otro que hay que entender, afirmó Milei, es que “el poder es un juego de suma cero, y si lo tienen los zurdos, no lo tenemos nosotros. Y eso, ellos lo entienden”.

“Entonces, yo diría, miren, el cáncer de la humanidad es el socialismo, el

enemigo es el socialismo”, aseveró.

Milei animó a que en lugar de estar “tan preocupados por las diferencias que podemos tener en este lado de la vida, no dejemos que el lado oscuro, negro,satánico, atroz, espantoso cancerígeno que es el socialismo nos gane.”

“Cuando uno se vuelve muy exitoso es cuando aparecen las nefastas ideas socialistas basadas en la envidia, el odio, el resentimiento, el trato desigual frente a la ley”, espetó.

Pero, al margen de eso, dijo, es muy importante “la discusión de la

distribución de los ingresos”.

“Y me parece que esa es la discusión que hay que dar y hay que ir con los

valores morales, y cuando uno ve los valores morales aberrantes detrás del

socialismo, uno se daría cuenta que es (…) no solo un fraude intelectual, sino

un horror en términos humanos”, concluyó.