Jorge Cálix Evalúa su Retorno al Partido Liberal si Libre lo mantiene Marginado

Tegucigalpa, Honduras – Jorge Cálix, actual diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), ha manifestado su intención de regresar al Partido Liberal de Honduras (PLH), tras sentirse marginado por el partido en el que ha desempeñado un papel fundamental. Cálix, quien fue parte del proceso de formación de Libre, sostiene que el actual gobierno no cumple con los ideales y objetivos para los cuales el partido fue creado.

“Políticamente, nací en el Partido Liberal, del cual me distancié tras el golpe de Estado, con la intención de construir un espacio democrático capaz de realizar cambios significativos en el país. Esperaba que Libre cumpliera con esta misión, pero el gobierno actual dista mucho de lo que inicialmente imaginamos,” declaró Cálix.

Consulta y Decisión Colegiada

El diputado subrayó que su intención de retornar al Partido Liberal no es una decisión unilateral. “Habrá que ver si el Partido Liberal nos recibe. También es necesario consultar con mis compañeros, ya que no me represento solo.

Para avanzar en este proceso, Cálix se reunirá con los coordinadores departamentales en Tegucigalpa. Esta reunión será clave para determinar si su posible retorno al PLH cuenta con el respaldo necesario. “Tomaremos una decisión colegiada y luego conversaremos con las fuerzas políticas para evaluar qué espacios tenemos. Continuaremos trabajando por el cambio que Honduras necesita,” comentó.

Reflexiones y Futuro Político

Cálix enfatizó que su regreso al Partido Liberal, su origen político, sería lo más adecuado en este momento, especialmente tras sentirse víctima de expulsión por parte de Libre. “Regresaré si el Partido Liberal me lo permite. Para mí, sería lo ideal ante la expulsión de la que he sido víctima por parte de Libre,” concluyó Cálix.

El posible retorno de Jorge Cálix al Partido Liberal añade una nueva dimensión al escenario político de Honduras, en un momento crítico para el país. La respuesta de los líderes del PLH y de las bases del partido será determinante para el futuro político del diputado.