Honduras en alerta: Preocupante tendencia de desapariciones en el país

Desaparecen cinco jóvenes mientras ayudaban en mudanza en Tegucigalpa

Tegucigalpa – Una creciente preocupación ha surgido tras la desaparición de cinco jóvenes mientras realizaban una mudanza el día de ayer. El vehículo pickup blanco en el que se trasladaban fue encontrado esta tarde en la colonia Villa Nueva, sin embargo, aún no se tiene rastro de los ocupantes.

Entre los desaparecidos se encuentran Roger Alberto Coleman y su pareja Annie Rachel Villatoro, quienes junto a sus tres amigos, Alejandro Enrique Aceituno Antúnez, Kenneth Gabriel Cruz Banegas y otro joven cuya identidad aún no ha sido revelada, desaparecieron mientras ayudaban a mudar pertenencias desde la residencial Honduras hasta Miradores de Oriente.

Según declaraciones de una familiar, los jóvenes realizaron con éxito un primer viaje, pero no se volvió a tener noticias de ellos cuando regresaron para el segundo. La hija de la pareja reportó la desaparición al notar que sus padres no llegaron a su destino, iniciando una búsqueda desesperada que hasta el momento no ha dado frutos.

El director de la Policía Nacional, Juan Manuel Aguilar, manifestó que se está planificando una estrategia para abordar este caso. «Estamos planificando qué vamos a hacer en este caso», señaló Aguilar, reflejando la urgencia y gravedad de la situación.

Los familiares de los desaparecidos han pedido insistentemente la intervención de las autoridades para localizar a los cinco jóvenes. Desde el lunes, se han presentado las denuncias correspondientes con la esperanza de recibir apoyo efectivo en la búsqueda.

Este incidente se suma a una preocupante tendencia de desapariciones en el país, generando alarma entre la población.

En otra parte del territorio, un equipo de la policía se desplazó a la aldea Crique Las Marías, en Tela, para investigar la desaparición de 13 personas, subrayando un patrón inquietante que requiere atención inmediata de las autoridades.

Las autoridades locales y familiares continúan esperanzados en que se obtendrá alguna pista sobre el paradero de los desaparecidos, mientras la comunidad sigue atenta y preocupada por la creciente inseguridad que parece acechar cada rincón del país.