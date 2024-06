Continúa el Alarma por el Aumento de Secuestros, van 21 en menos de un mes.

Dos Adolescentes Desaparecen en Tegucigalpa

Tegucigalpa, 28 de junio de 2024. La ola de desapariciones en Honduras sigue en aumento, con dos nuevos casos que se suman a los 21 reportados en el último mes. Emanuel Isaías Martínez Hernández, de 14 años, y Jeremías Moisés Martínez Hernández, de 17, desaparecieron en la colonia El Mirador de Oriente, en la capital.

Don Noé Martínez, el padre de los adolescentes, reportó la desaparición de sus hijos y expresó su angustia ante la falta de respuestas efectivas por parte de las autoridades. “Mis hijos salieron de casa el domingo y desde entonces no he sabido nada de ellos. Me enviaron un audio desde el celular de uno de ellos, pero se escucha distorsionado, como si tuvieran algo en la garganta”, relató.

El contexto en el que desaparecieron los jóvenes Martínez coincide con la desaparición de otros cinco jóvenes el mismo día en la misma zona, quienes realizaban una mudanza desde la Residencial Honduras hacia El Mirador de Oriente. Las autoridades, encabezadas por el director de la Dirección Policial de Investigación (DPI), Eduardo Turcios Andrade, han prometido activar todas las alertas y llevar a cabo investigaciones exhaustivas. “Vamos a investigar si existe una conexión entre la desaparición de estos jóvenes y los cinco que desaparecieron el mismo día,” afirmó Turcios Andrade.

La desesperación de don Noé se agrava por su pasado. Como único sobreviviente de la masacre de migrantes en México en 2010, en la que murieron al menos 70 personas, ha sufrido cuatro atentados en su contra y asegura no haber recibido la protección prometida por las autoridades gubernamentales. “Los organismos me han dejado de la mano, y las autoridades que prometieron ayudarme no hicieron nada. Pido ayuda a la Policía para encontrar a mis hijos,” declaró con voz quebrantada.

En paralelo, las investigaciones sobre la desaparición de Róger Alberto Coleman, Annie Rachel Villatoro, Alejandro Enrique Aceituno Antúnez, Kenneth Gabriel Cruz Banegas, y Elvin Josías Izaguirre Galindo, apuntan a la intervención de una estructura criminal que se dedica a la privación injusta de la libertad. Las autoridades han hallado el vehículo en el que se transportaban estos jóvenes en la zona de Villa Nueva.

Las desapariciones masivas en Honduras no se limitan a la capital. En la ciudad de Tela, 13 personas de la aldea Crique de Las Marías desaparecieron en circunstancias que se sospecha están relacionadas con problemas de drogas. Entre los desaparecidos están Omar Escobar, Vanessa Hernández, Carlos Martínez, Miguel Molina, Eduardo Molina, Isaías Guzmán, Lucio Corea, Greysi Hernández, Mirian Hernández, Damaris Bardales, Alberto Bardales, Elvin Hernández y dos menores de edad.

La Policía Nacional ha intensificado las operaciones en diferentes regiones, con algunos decomisos de armas e indumentarias militares, pero las familias de los desaparecidos continúan en la incertidumbre y el temor, mientras las cifras siguen aumentando alarmantemente.

El país vive momentos de tensión, con un total de 30 personas desaparecidas en las últimas semanas, reflejando una crisis de seguridad que exige respuestas inmediatas y efectivas.