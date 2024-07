PERFILES: Con pena y sin gloria

Por: Carolina Alduvín

Pasó la fiesta de quinceañera del usurpador; su cortejo, lejos de estar formado por los cabecillas comunistoides de la región, apenas pudo integrarse entre cancilleres, segundones, ex presidentes fracasados y algunos que nada deben, nada temen –por ahora— y pueden ausentarse de sus países dejando pendientes sus ocupaciones. Su programa: insípido, desgastado, repetitivo e infinitamente aburrido, desarrollado por ilustres desconocidos. Repitiendo las mismas sandeces de disco rayado desde la época cuando los fonógrafos todavía funcionaban al paso de una aguja, la misma lloradera, mirada fija en el pasado y centrados en destruir cuanta fuente de ingreso y actividad generadora de riqueza hay en el país. Porque son tan inútiles y cerrados de mente, que abiertamente confiesan que sólo los pobres votan por ellos; habrase visto ideología más coprofágica.

Con pena ajena; la voz de pitoreta, para variar salió con uno de sus ya célebres dislates, al revolver una instancia formada por partidos, con otra integrada por Estados. Quienes redactan sus peroratas, obviamente la detestan y aprovechándose de que ni lee, mucho menos corrige las inexactitudes que el papel aguanta, la exhibieron una vez más. Se pusieron creativos y agregaron el término social a la agrupación de países que Honduras preside en forma temporal. Lo que forzó a las cancillerías de Argentina, Chile, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay, a elevar una firme protesta en referencia al panfleto denominado: “Declaración de Tegucigalpa” –para vergüenza de todo capitalino—solicitando se aclare públicamente que lo ahí vertido, no es un documento ni una posición oficial de la CELAC.

Por su parte, el pueblo de a pie criticó duramente en medios y redes, la reunión de casi 400 delegados patrocinados por el gobierno de turno, cuando en el país hay innumerables carencias en servicios básicos para la población hondureña. Todo con el ocioso afán de criticar a un sistema al que no han demostrado poder superar y que, en cada país en que se ha instaurado, invariablemente sólo ha traído corrupción, sufrimiento y miseria galopante. El usurpador, en su narcisismo, no alcanza a darse cuenta que gran parte de la población lo repudia, lo califica como lacra social junto a sus ineptos incondicionales y está convencido que nació para hundir al país.

Todo el derroche en celebrar una ideología fracasada, tenía lugar mientras aquí cerca, en El Salvador, estaba reunida la crema y nata del emprendimiento, la iniciativa con base tecnológica, del deseo de superación y las aspiraciones al bienestar. En la sede del principal instituto de educación media nacional, estaban reunidos los haraganes y mantenidos de América Latina. Existe una gran diferencia entre la pareja nativa que ni siquiera completó su educación formal y un presidente con formación empresarial y visión futurista que, como quiera que sea cuenta con el mayor respaldo popular en el continente.

Por su parte, un grupo de patriotas denominado Ejército Ciudadano de Paz, por el que ni algunos militantes del PN daban un cinco hace unas cuantas semanas, sin distinguir colores partidarios, se dedicó consistentemente a convocar a la ciudadanía para manifestarse en contra de que el FSP se reuniera en nuestra capital y a cuenta del erario nacional. El resultado fue una enorme manifestación por calles capitalinas, pacífica y contundente en el rechazo a la familia que se hizo con el poder, no por mérito propio, sino debido al hartazgo debido a las prácticas corruptas de la anterior administración. Por cierto, un grupo grande que hizo demasiado ruido en la retaguardia de la marcha, se dedicó a gritar a todo pulmón. Viva Olancho; o sea, ni en su comarca respetan al que hace 15 años se quiso pasar de vivo y dar un golpe de Estado. No lo logró y no deja de llorar y hacerse pasar por víctima desde entonces.

En una de esas filtraciones que ocurren debido a que la privacidad es cosa de un pasado democrático en construcción, el círculo íntimo le reclama que la ciudanía les boicotea el foro. Para nada, cada grupo respetó la reunión del otro, la del gobierno hecha con lo que se le escatima al bienestar del pueblo, con discursos de odio y descalificación, con proyectos ruinosos de igualar al putrefacto sistema cubano. Y el triunfo de la ciudadanía, bajo una lluvia torrencial incapaz de ahuyentar a quienes desde ya repudiamos el fraude que vivimos y el ya montado en las urnas.

carolinalduvin46@gmail.com