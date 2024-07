Por: Adán Hilario Suazo Molina*

Prohibido olvidar, es la clásica frase utilizada, a lo largo de los años de efervescencia política, cuando algunos países latinoamericanos, experimentaron modelos: socialistas, comunista y otras tendencias y formas de gobierno conocidas. “Prohibido olvidar” ha sido y es el vínculo que satura y condiciona el pensamiento colectivo, contra mandatarios: opresores, corruptos o criminales, de la orientación política que sea; curiosamente, hasta el compositor panameño Rubén Blades dedicó una de sus canciones titulada exactamente con el mismo eslogan, en cual se musicaliza una fuerte crítica, contra los gobiernos militares en su época.

Ahora, siguiendo probablemente un guion propagandístico, nuestra presidenta doña Xiomara Castro, ha retomado la gastada frase, utilizándola constantemente en sus intervenciones públicas. Igual, se trata de generar mensajes subliminales, para atornillar en el imaginario popular, pero con un complemento: “somos resistencia”. Es conocido que Libre, insinuando insólitamente, que constituye en sí mismo su oposición, cual es dirigida por su propia resistencia; pero sin duda el tema central de toda esta maquilada propaganda es el señalamiento, del Partido Libre a la denominada “narcodictadura” señalando a estos gobiernos, como el generador de todos los males que nos agobian, sean del pasado, presente o futuro.

Preguntémonos al respecto, para tratar de comprender: ¿Qué temas y cosas está prohibido olvidar, acaso, solamente lo concerniente a los acontecimientos desde el 28 de junio del 2009? Pero…dicho sin apasionamientos y objetivamente: ¿Acaso podemos obviar, hechos que dieron origen a este laberinto mediático/político en que nos encontramos?, se debe aceptar, todo está ligado inexorablemente al gobierno liberal del expresidente don Manuel Zelaya, son hechos conocidos e irrefutables, saturados de odio, sed de venganza y victimización.

El denominado golpe de Estado o golpe al Ejecutivo, es un tema muy estudiado y discutido a nivel mundial, que incluso es materia de estudio en prestigiosos centros académicos y de pensamiento… las lecciones aprendidas; son la vía de solución a conflictos de este tipo, ¿se gana o se pierde al insistir, en algo que nos perjudica y destruye el tenue tejido social que cubre la patria? Estamos a tiempo de rectificar, por supuesto.

Por ahora, hay que aceptarlo, estamos atascados en un punto muerto, el odio y la confrontación nos corroe. No han sido suficiente, todas las maniobras, cabildeos y concesiones negociadas, que han permitido al Partido Libre ocupar actualmente la silla de gobierno.

Aquí no se trata de defender lo indefendible; es imposible obviar u ocultar delitos y crímenes que cometieron mandatarios y colaboradores relacionados directa o indirectamente con los señalados gobiernos nacionalistas, para ello existen las instituciones de justicia y de ser necesario, serán las cortes extranjeras, quienes actuarán, hay mucho asunto pendiente aún.

¿ Que hechos conocer para nunca olvidar?, hay capacidades perdidas o en peligro de perder por malos liderazgos, podemos citar: fuimos el mayor productor de banano del mundo; uno de los mayores productores de aceite de palma; entre los mayores productores de café, camarón, tilapia y melón; importantes exportadores de madera y minerales, cuando fue legalmente permitido… tristemente, ahora necesitamos importar muchos de estos producto, recordemos que contamos con capacidades desaprovechadas, ejemplo, famosas universidades, referentes en su ramo: Universidad Agrícola del Zamorano y la Universidad Forestal, ambas levemente aprovechadas por nuestros jóvenes, no ha existido, la dinámica ni el esfuerzo para establecer políticas públicas y aprovechar este potencial, irónicamente, no somos siquiera capaces de garantizar nuestra propia seguridad alimentaria; simplemente pasamos anclados en las mismas promesas, para insistir demagógicamente en los mismos proyectos, citamos algunos: el ferrocarril interoceánico, no es novedad, fue concebido desde tiempos del General Cabañas, represas para control de inundaciones del valle de Sula… seguimos tirando el dinero en reparar bordos tan solo paliativos, contamos con excelente potencial estratégico en cuanto a ubicación geográfica, tierras fértiles, cantidad optima de agua dulce, recursos naturales, minería, pesca, mares, puertos etc., etc., etc.

Lejos de liderar un verdadero diálogo nacional, que conduzca a una solución, que nos permita vivir y trabajar en paz, en busca de mejores estándares de vida; gastamos valiosos recursos, tiempo y esfuerzo, en querer implantar una doctrina de izquierda, sin levantar la cabeza, para observar dos modelos increíblemente ya fracasados, Cuba y Venezuela. Más vale ponernos a trabajar para que al menos superemos la seguridad alimentaria y dejar de causar lástima, pedir o mendigar por el mundo. Tenemos un país maravilloso, con todos los elementos para trascender; aprovechemos estas ventajas.

Sin sarcasmo acepto: Muchos nos molestamos, por las declaraciones del intelectual hebreo, Yubal Noah Harari quien vertió esta predicción: “Honduras desaparecerá como país, en los años 50”, pero confrontados y al paso que vamos: ¡Quien sabe que lleguemos!

*Coronel de Aviación ®