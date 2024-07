Empresarios Exigen Transparencia en Reformas a la Ley de Justicia Tributaria

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Armando Urtecho, director ejecutivo del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), ha expresado su preocupación por la falta de información respecto a las numerosas reformas realizadas a la Ley de Justicia Tributaria en el Congreso Nacional (CN).

La propuesta de ley ha sido modificada en al menos 30 ocasiones tras la consulta con diversos sectores, pero aún no se ha presentado un dictamen final. Urtecho subrayó que el sector privado no ha recibido ningún documento que detalle estas modificaciones, lo cual impide que emitan un pronunciamiento oficial sobre el proyecto de ley.

“Nos dijeron que hasta que no esté presentado al pleno no nos van a dar una copia del dictamen sobre el proyecto de ley”, afirmó Urtecho. Además, añadió: “No conocemos nada aún porque no nos han compartido ningún documento”, enfatizando la incertidumbre que rodea el proceso legislativo.

Para que la normativa impulsada por el Poder Ejecutivo sea aprobada, el partido Libre deberá negociar con al menos 25 diputados adicionales. Urtecho destacó la importancia de cumplir con los tiempos y compromisos prometidos por el Congreso Nacional.

Finalmente, Urtecho envió un mensaje a los legisladores, resaltando la necesidad de priorizar el diálogo y la cooperación: “Todos los Poderes Legislativos del mundo deben dialogar y ver qué es lo primero, si el partido o el país”.