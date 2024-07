Conadeh exige continuidad en la búsqueda de personas desaparecidas.

El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) ha hecho un llamado urgente a las autoridades de seguridad de Honduras para que continúen con la búsqueda y localización de más de veinte personas desaparecidas desde hace más de un mes en circunstancias aún no esclarecidas.

Daniel Cáceres, coordinador del Observatorio Nacional de los Derechos Humanos del Conadeh, subrayó la importancia de que la Policía y otras entidades dedicadas a la búsqueda de personas desaparecidas mantengan un enfoque claro y continuo en encontrarlas con vida. Cáceres enfatizó que, bajo ninguna circunstancia, se debe asumir que estas personas están sin vida, a pesar del tiempo transcurrido desde su desaparición.

Una de las principales inquietudes del Conadeh es la posible falta de un protocolo específico y diferenciado para la búsqueda de personas desaparecidas. Cáceres instó a las autoridades a considerar las particularidades de cada caso y las circunstancias específicas de cada desaparición en los diferentes departamentos del país. Comparó el reciente caso de cinco personas desaparecidas en Francisco Morazán, cuatro de las cuales fueron encontradas muertas, con otros casos en Atlántida, destacando la necesidad de protocolos especializados que aborden el contexto específico de cada desaparición.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que la desaparición de una persona comienza con su privación de libertad y la subsiguiente falta de información sobre su paradero, y persiste mientras no se conozca su ubicación o se identifiquen sus restos con certeza. Este organismo enfatiza que tales actos pueden ser cometidos no solo por agentes estatales, sino también por miembros de estructuras organizadas que actúan con la aquiescencia y tolerancia del Estado, lo cual puede llevar a la responsabilidad internacional de Honduras si no se investiga diligentemente.

El Conadeh también recomendó al Estado hondureño tomar medidas urgentes para prevenir el tráfico y la falsificación de indumentaria de agentes del orden público, con el fin de que los ciudadanos puedan identificar claramente a los verdaderos agentes en cualquier retén, inspección o requerimiento.

Datos Relevantes

El pasado 12 de junio, más de una decena de personas fueron raptadas mientras se dirigían a Baracoa, Cortés.

El 17 de junio, en el sector de Crique de la María, el Ramal del Tigre, Tela, Atlántida, desaparecieron más de una docena de personas.

Advertencia del Conadeh

El organismo instó al Estado hondureño a realizar las investigaciones necesarias con la debida diligencia hasta dar con el paradero de las personas desaparecidas. Asimismo, expresó su preocupación por las denuncias de crímenes cometidos por personas que usan indumentaria similar a la de los agentes del Estado.