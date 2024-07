«Promesas vacías: Pacientes del IHSS reclaman por falta de medicinas»

Pacientes del IHSS denuncian desabastecimiento de medicamentos

En Tegucigalpa y la zona norte de Honduras, el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) reporta un abastecimiento de medicinas del 80 por ciento, según la directora de la institución, Yadira Álvarez. Sin embargo, los derechohabientes afirman que, al acudir a las farmacias con sus recetas, les informan que “no hay”.

La directora Álvarez explicó que en el Hospital de Especialidades y en la Regional del Norte mantienen un abastecimiento del 80 por ciento, mientras que en las regionales se encuentran entre un 60 y 70 por ciento. “Ya se está trabajando en la tercera entrega de medicamentos para el IHSS y se ha lanzado una licitación para adquirir 148 medicinas, lo que dará respuesta a los derechohabientes”, detalló Álvarez.

A pesar de las afirmaciones de las autoridades, los pacientes se enfrentan a una realidad diferente. “Aquí tengo ocho recetas, fui a la farmacia y no me dieron ningún medicamento; vine y no hay ni uno. ¿Qué está pasando?”, se preguntó una paciente preocupada.

Además de la falta de medicinas, los pacientes denuncian la ausencia de exámenes esenciales como ultrasonidos, rayos X y resonancias magnéticas. “Tengo más de un año de esperar un ultrasonido y no hay. Con el doctor que se fue se miraba más orden, ahora está peor”, lamentó una afiliada.

Álvarez insiste en que el IHSS cuenta con los recursos necesarios y que se está trabajando para mejorar la situación. “El compromiso del IHSS es garantizar que los recursos asignados sean utilizados de manera óptima para mejorar la calidad de los servicios de salud”, afirmó la directora. Sin embargo, los pacientes y sus familiares siguen exigiendo respuestas concretas y soluciones inmediatas a la crisis de desabastecimiento y falta de equipos médicos.

Los testimonios de los derechohabientes reflejan una creciente frustración y desesperanza. “Por favor no se roben el dinero, inviértanlo en el medicamento y el equipo. Yo tengo más de un año de estar esperando un ultrasonido y aquí sigo esperando”, expresó una afiliada, subrayando la urgencia de una acción efectiva por parte de las autoridades del IHSS.

Mientras tanto, las largas filas en las farmacias y las continuas negativas de abastecimiento siguen siendo una realidad cotidiana para muchos hondureños que dependen del IHSS para su atención médica.